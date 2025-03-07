SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Testing AUDCAD aggressive
Barry Delhez

Testing AUDCAD aggressive

Barry Delhez
0 avis
Fiabilité
30 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 42%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
651
Bénéfice trades:
483 (74.19%)
Perte trades:
168 (25.81%)
Meilleure transaction:
34.38 EUR
Pire transaction:
-84.20 EUR
Bénéfice brut:
964.80 EUR (70 827 pips)
Perte brute:
-735.33 EUR (41 113 pips)
Gains consécutifs maximales:
61 (174.31 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
174.31 EUR (61)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
61.27%
Charge de dépôt maximale:
27.06%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
1.16
Longs trades:
411 (63.13%)
Courts trades:
240 (36.87%)
Facteur de profit:
1.31
Rendement attendu:
0.35 EUR
Bénéfice moyen:
2.00 EUR
Perte moyenne:
-4.38 EUR
Pertes consécutives maximales:
5 (-56.46 EUR)
Perte consécutive maximale:
-126.53 EUR (3)
Croissance mensuelle:
37.59%
Prévision annuelle:
456.13%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
65.11 EUR
Maximal:
198.25 EUR (35.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
38.09% (197.20 EUR)
Par fonds propres:
56.83% (351.10 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 381
XAUUSD 113
USDJPY 49
EURGBP 42
GBPUSD 32
AUDCHF 22
EURUSD 12
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 452
XAUUSD -266
USDJPY 82
EURGBP -39
GBPUSD 6
AUDCHF 22
EURUSD 7
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 40K
XAUUSD -13K
USDJPY 4.2K
EURGBP -2.7K
GBPUSD -205
AUDCHF 749
EURUSD 375
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +34.38 EUR
Pire transaction: -84 EUR
Gains consécutifs maximales: 61
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +174.31 EUR
Perte consécutive maximale: -56.46 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
Exness-MT5Real10
0.60 × 10
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
OxSecurities-Live
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
itexsys-Platform
1.00 × 5
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.01 × 101
ICMarketsSC-MT5-2
1.29 × 12664
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Forex.com-Live 536
1.91 × 161
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
2.08 × 317
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
FusionMarkets-Live
2.17 × 525
78 plus...
Leverage 1:500
Aucun avis
2025.10.07 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 15:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 14:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 04:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 08:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 00:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 10:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 18:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 16:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 01:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 14:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 12:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 00:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 17:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 02:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 01:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 00:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
A large drawdown may occur on the account again
