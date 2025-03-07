SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Nr 584 AUDCAD aggressive
Barry Delhez

Nr 584 AUDCAD aggressive

Barry Delhez
0 comentarios
Fiabilidad
41 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 109%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
877
Transacciones Rentables:
675 (76.96%)
Transacciones Irrentables:
202 (23.03%)
Mejor transacción:
34.38 EUR
Peor transacción:
-84.20 EUR
Beneficio Bruto:
1 383.99 EUR (109 256 pips)
Pérdidas Brutas:
-814.39 EUR (45 465 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
64 (139.54 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
174.31 EUR (61)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
58.65%
Carga máxima del depósito:
27.06%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
2.87
Transacciones Largas:
506 (57.70%)
Transacciones Cortas:
371 (42.30%)
Factor de Beneficio:
1.70
Beneficio Esperado:
0.65 EUR
Beneficio medio:
2.05 EUR
Pérdidas medias:
-4.03 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-35.41 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-126.53 EUR (3)
Crecimiento al mes:
11.35%
Pronóstico anual:
137.72%
Trading algorítmico:
80%
Reducción de balance:
Absoluto:
65.11 EUR
Máxima:
198.25 EUR (35.81%)
Reducción relativa:
De balance:
38.09% (197.20 EUR)
De fondos:
56.83% (351.10 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 607
XAUUSD 113
USDJPY 49
EURGBP 42
GBPUSD 32
AUDCHF 22
EURUSD 12
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 837
XAUUSD -266
USDJPY 82
EURGBP -39
GBPUSD 6
AUDCHF 22
EURUSD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 74K
XAUUSD -13K
USDJPY 4.2K
EURGBP -2.7K
GBPUSD -205
AUDCHF 749
EURUSD 375
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +34.38 EUR
Peor transacción: -84 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 61
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +139.54 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -35.41 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real10
0.60 × 10
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
itexsys-Platform
1.00 × 5
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 4
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.01 × 101
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
ICMarketsSC-MT5-2
1.29 × 12764
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
OctaFX-Real2
1.80 × 10
Forex.com-Live 536
1.83 × 163
ICMarketsSC-MT5
2.00 × 342
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
otros 84...
Leverage 1:500
No hay comentarios
2025.12.25 21:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 14:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 08:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 17:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 08:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 15:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 07:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 01:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 12:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 06:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 04:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 02:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 19:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 15:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 14:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 04:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 08:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Nr 584 AUDCAD aggressive
30 USD al mes
109%
0
0
USD
500
EUR
41
80%
877
76%
59%
1.69
0.65
EUR
57%
1:500
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.