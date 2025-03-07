- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
877
Transacciones Rentables:
675 (76.96%)
Transacciones Irrentables:
202 (23.03%)
Mejor transacción:
34.38 EUR
Peor transacción:
-84.20 EUR
Beneficio Bruto:
1 383.99 EUR (109 256 pips)
Pérdidas Brutas:
-814.39 EUR (45 465 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
64 (139.54 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
174.31 EUR (61)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
58.65%
Carga máxima del depósito:
27.06%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
2.87
Transacciones Largas:
506 (57.70%)
Transacciones Cortas:
371 (42.30%)
Factor de Beneficio:
1.70
Beneficio Esperado:
0.65 EUR
Beneficio medio:
2.05 EUR
Pérdidas medias:
-4.03 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-35.41 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-126.53 EUR (3)
Crecimiento al mes:
11.35%
Pronóstico anual:
137.72%
Trading algorítmico:
80%
Reducción de balance:
Absoluto:
65.11 EUR
Máxima:
198.25 EUR (35.81%)
Reducción relativa:
De balance:
38.09% (197.20 EUR)
De fondos:
56.83% (351.10 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|607
|XAUUSD
|113
|USDJPY
|49
|EURGBP
|42
|GBPUSD
|32
|AUDCHF
|22
|EURUSD
|12
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|837
|XAUUSD
|-266
|USDJPY
|82
|EURGBP
|-39
|GBPUSD
|6
|AUDCHF
|22
|EURUSD
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|74K
|XAUUSD
|-13K
|USDJPY
|4.2K
|EURGBP
|-2.7K
|GBPUSD
|-205
|AUDCHF
|749
|EURUSD
|375
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +34.38 EUR
Peor transacción: -84 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 61
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +139.54 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -35.41 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.60 × 10
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
itexsys-Platform
|1.00 × 5
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 4
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.01 × 101
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.29 × 12764
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
Forex.com-Live 536
|1.83 × 163
|
ICMarketsSC-MT5
|2.00 × 342
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
otros 84...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Leverage 1:500
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
109%
0
0
USD
USD
500
EUR
EUR
41
80%
877
76%
59%
1.69
0.65
EUR
EUR
57%
1:500