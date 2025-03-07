- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
877
Gewinntrades:
675 (76.96%)
Verlusttrades:
202 (23.03%)
Bester Trade:
34.38 EUR
Schlechtester Trade:
-84.20 EUR
Bruttoprofit:
1 383.99 EUR (109 256 pips)
Bruttoverlust:
-814.39 EUR (45 465 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
64 (139.54 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
174.31 EUR (61)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
58.65%
Max deposit load:
27.06%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
2.87
Long-Positionen:
506 (57.70%)
Short-Positionen:
371 (42.30%)
Profit-Faktor:
1.70
Mathematische Gewinnerwartung:
0.65 EUR
Durchschnittlicher Profit:
2.05 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-4.03 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-35.41 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-126.53 EUR (3)
Wachstum pro Monat :
10.60%
Jahresprognose:
129.36%
Algo-Trading:
80%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
65.11 EUR
Maximaler:
198.25 EUR (35.81%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
38.09% (197.20 EUR)
Kapital:
56.83% (351.10 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|607
|XAUUSD
|113
|USDJPY
|49
|EURGBP
|42
|GBPUSD
|32
|AUDCHF
|22
|EURUSD
|12
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|837
|XAUUSD
|-266
|USDJPY
|82
|EURGBP
|-39
|GBPUSD
|6
|AUDCHF
|22
|EURUSD
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|74K
|XAUUSD
|-13K
|USDJPY
|4.2K
|EURGBP
|-2.7K
|GBPUSD
|-205
|AUDCHF
|749
|EURUSD
|375
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +34.38 EUR
Schlechtester Trade: -84 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 61
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +139.54 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -35.41 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.60 × 10
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
itexsys-Platform
|1.00 × 5
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 4
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.01 × 101
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.29 × 12764
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
Forex.com-Live 536
|1.83 × 163
|
ICMarketsSC-MT5
|2.00 × 342
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
Leverage 1:500
Keine Bewertungen
