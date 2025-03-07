SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Nr 584 AUDCAD aggressive
Barry Delhez

Nr 584 AUDCAD aggressive

Barry Delhez
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
41 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 109%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
877
Gewinntrades:
675 (76.96%)
Verlusttrades:
202 (23.03%)
Bester Trade:
34.38 EUR
Schlechtester Trade:
-84.20 EUR
Bruttoprofit:
1 383.99 EUR (109 256 pips)
Bruttoverlust:
-814.39 EUR (45 465 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
64 (139.54 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
174.31 EUR (61)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
58.65%
Max deposit load:
27.06%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
2.87
Long-Positionen:
506 (57.70%)
Short-Positionen:
371 (42.30%)
Profit-Faktor:
1.70
Mathematische Gewinnerwartung:
0.65 EUR
Durchschnittlicher Profit:
2.05 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-4.03 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-35.41 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-126.53 EUR (3)
Wachstum pro Monat :
10.60%
Jahresprognose:
129.36%
Algo-Trading:
80%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
65.11 EUR
Maximaler:
198.25 EUR (35.81%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
38.09% (197.20 EUR)
Kapital:
56.83% (351.10 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 607
XAUUSD 113
USDJPY 49
EURGBP 42
GBPUSD 32
AUDCHF 22
EURUSD 12
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 837
XAUUSD -266
USDJPY 82
EURGBP -39
GBPUSD 6
AUDCHF 22
EURUSD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 74K
XAUUSD -13K
USDJPY 4.2K
EURGBP -2.7K
GBPUSD -205
AUDCHF 749
EURUSD 375
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +34.38 EUR
Schlechtester Trade: -84 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 61
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +139.54 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -35.41 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real10
0.60 × 10
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
itexsys-Platform
1.00 × 5
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 4
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.01 × 101
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
ICMarketsSC-MT5-2
1.29 × 12764
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
OctaFX-Real2
1.80 × 10
Forex.com-Live 536
1.83 × 163
ICMarketsSC-MT5
2.00 × 342
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
noch 84 ...
Leverage 1:500
Keine Bewertungen
2025.12.25 21:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 14:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 08:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 17:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 08:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 15:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 07:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 01:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 12:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 06:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 04:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 02:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 19:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 15:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 14:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 04:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 08:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Nr 584 AUDCAD aggressive
30 USD pro Monat
109%
0
0
USD
500
EUR
41
80%
877
76%
59%
1.69
0.65
EUR
57%
1:500
