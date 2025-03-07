СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Nr 584 AUDCAD aggressive
Barry Delhez

Nr 584 AUDCAD aggressive

Barry Delhez
0 отзывов
Надежность
41 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 109%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
877
Прибыльных трейдов:
675 (76.96%)
Убыточных трейдов:
202 (23.03%)
Лучший трейд:
34.38 EUR
Худший трейд:
-84.20 EUR
Общая прибыль:
1 383.99 EUR (109 256 pips)
Общий убыток:
-814.39 EUR (45 465 pips)
Макс. серия выигрышей:
64 (139.54 EUR)
Макс. прибыль в серии:
174.31 EUR (61)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
58.65%
Макс. загрузка депозита:
27.06%
Последний трейд:
10 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.87
Длинных трейдов:
506 (57.70%)
Коротких трейдов:
371 (42.30%)
Профит фактор:
1.70
Мат. ожидание:
0.65 EUR
Средняя прибыль:
2.05 EUR
Средний убыток:
-4.03 EUR
Макс. серия проигрышей:
11 (-35.41 EUR)
Макс. убыток в серии:
-126.53 EUR (3)
Прирост в месяц:
10.60%
Годовой прогноз:
129.36%
Алготрейдинг:
80%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
65.11 EUR
Максимальная:
198.25 EUR (35.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.09% (197.20 EUR)
По эквити:
56.83% (351.10 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 607
XAUUSD 113
USDJPY 49
EURGBP 42
GBPUSD 32
AUDCHF 22
EURUSD 12
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 837
XAUUSD -266
USDJPY 82
EURGBP -39
GBPUSD 6
AUDCHF 22
EURUSD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 74K
XAUUSD -13K
USDJPY 4.2K
EURGBP -2.7K
GBPUSD -205
AUDCHF 749
EURUSD 375
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +34.38 EUR
Худший трейд: -84 EUR
Макс. серия выигрышей: 61
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +139.54 EUR
Макс. убыток в серии: -35.41 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real10
0.60 × 10
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
itexsys-Platform
1.00 × 5
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 4
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.01 × 101
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
ICMarketsSC-MT5-2
1.29 × 12764
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
OctaFX-Real2
1.80 × 10
Forex.com-Live 536
1.83 × 163
ICMarketsSC-MT5
2.00 × 342
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
еще 84...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Leverage 1:500
Нет отзывов
2025.12.25 21:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 14:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 08:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 17:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 08:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 15:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 07:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 01:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 12:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 06:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 04:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 02:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 19:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 15:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 14:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 04:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 08:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Nr 584 AUDCAD aggressive
30 USD в месяц
109%
0
0
USD
500
EUR
41
80%
877
76%
59%
1.69
0.65
EUR
57%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.