Всего трейдов:
877
Прибыльных трейдов:
675 (76.96%)
Убыточных трейдов:
202 (23.03%)
Лучший трейд:
34.38 EUR
Худший трейд:
-84.20 EUR
Общая прибыль:
1 383.99 EUR (109 256 pips)
Общий убыток:
-814.39 EUR (45 465 pips)
Макс. серия выигрышей:
64 (139.54 EUR)
Макс. прибыль в серии:
174.31 EUR (61)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
58.65%
Макс. загрузка депозита:
27.06%
Последний трейд:
10 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.87
Длинных трейдов:
506 (57.70%)
Коротких трейдов:
371 (42.30%)
Профит фактор:
1.70
Мат. ожидание:
0.65 EUR
Средняя прибыль:
2.05 EUR
Средний убыток:
-4.03 EUR
Макс. серия проигрышей:
11 (-35.41 EUR)
Макс. убыток в серии:
-126.53 EUR (3)
Прирост в месяц:
10.60%
Годовой прогноз:
129.36%
Алготрейдинг:
80%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
65.11 EUR
Максимальная:
198.25 EUR (35.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.09% (197.20 EUR)
По эквити:
56.83% (351.10 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|607
|XAUUSD
|113
|USDJPY
|49
|EURGBP
|42
|GBPUSD
|32
|AUDCHF
|22
|EURUSD
|12
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|837
|XAUUSD
|-266
|USDJPY
|82
|EURGBP
|-39
|GBPUSD
|6
|AUDCHF
|22
|EURUSD
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|74K
|XAUUSD
|-13K
|USDJPY
|4.2K
|EURGBP
|-2.7K
|GBPUSD
|-205
|AUDCHF
|749
|EURUSD
|375
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Лучший трейд: +34.38 EUR
Худший трейд: -84 EUR
Макс. серия выигрышей: 61
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +139.54 EUR
Макс. убыток в серии: -35.41 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.60 × 10
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
itexsys-Platform
|1.00 × 5
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 4
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.01 × 101
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.29 × 12764
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
Forex.com-Live 536
|1.83 × 163
|
ICMarketsSC-MT5
|2.00 × 342
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
Leverage 1:500
Нет отзывов
