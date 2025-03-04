- 成長
- ドローダウン
トレード:
467
利益トレード:
323 (69.16%)
損失トレード:
144 (30.84%)
ベストトレード:
45.00 USD
最悪のトレード:
-39.00 USD
総利益:
3 895.90 USD (77 774 pips)
総損失:
-2 893.50 USD (57 839 pips)
最大連続の勝ち:
24 (343.90 USD)
最大連続利益:
343.90 USD (24)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
1.05%
最大入金額:
11.58%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
7 分
リカバリーファクター:
2.81
長いトレード:
300 (64.24%)
短いトレード:
167 (35.76%)
プロフィットファクター:
1.35
期待されたペイオフ:
2.15 USD
平均利益:
12.06 USD
平均損失:
-20.09 USD
最大連続の負け:
8 (-160.00 USD)
最大連続損失:
-160.00 USD (8)
月間成長:
-1.38%
年間予想:
-16.70%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
356.85 USD (24.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
30.50% (356.85 USD)
エクイティによる:
3.68% (37.60 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|467
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
ベストトレード: +45.00 USD
最悪のトレード: -39 USD
最大連続の勝ち: 24
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +343.90 USD
最大連続損失: -160.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
154%
0
0
USD
USD
917
USD
USD
46
100%
467
69%
1%
1.34
2.15
USD
USD
31%
1:500