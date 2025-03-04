- Crescita
Trade:
304
Profit Trade:
217 (71.38%)
Loss Trade:
87 (28.62%)
Best Trade:
45.00 USD
Worst Trade:
-39.00 USD
Profitto lordo:
2 672.00 USD (53 338 pips)
Perdita lorda:
-1 787.05 USD (35 733 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (343.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
343.90 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
1.05%
Massimo carico di deposito:
11.52%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
2.48
Long Trade:
172 (56.58%)
Short Trade:
132 (43.42%)
Fattore di profitto:
1.50
Profitto previsto:
2.91 USD
Profitto medio:
12.31 USD
Perdita media:
-20.54 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-120.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-120.05 USD (6)
Crescita mensile:
41.77%
Previsione annuale:
506.76%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
356.85 USD (24.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.50% (356.85 USD)
Per equità:
3.59% (37.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|304
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|885
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|18K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Best Trade: +45.00 USD
Worst Trade: -39 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +343.90 USD
Massima perdita consecutiva: -120.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Non ci sono recensioni
