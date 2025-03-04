- 자본
트레이드:
467
이익 거래:
323 (69.16%)
손실 거래:
144 (30.84%)
최고의 거래:
45.00 USD
최악의 거래:
-39.00 USD
총 수익:
3 895.90 USD (77 774 pips)
총 손실:
-2 893.50 USD (57 839 pips)
연속 최대 이익:
24 (343.90 USD)
연속 최대 이익:
343.90 USD (24)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
1.05%
최대 입금량:
11.58%
최근 거래:
6 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
7 분
회복 요인:
2.81
롱(주식매수):
300 (64.24%)
숏(주식차입매도):
167 (35.76%)
수익 요인:
1.35
기대수익:
2.15 USD
평균 이익:
12.06 USD
평균 손실:
-20.09 USD
연속 최대 손실:
8 (-160.00 USD)
연속 최대 손실:
-160.00 USD (8)
월별 성장률:
-1.38%
연간 예측:
-16.70%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
356.85 USD (24.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
30.50% (356.85 USD)
자본금별:
3.68% (37.60 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|467
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +45.00 USD
최악의 거래: -39 USD
연속 최대 이익: 24
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +343.90 USD
연속 최대 손실: -160.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
