Agus Wahyu Pratomo

Break Zone 15

Agus Wahyu Pratomo
0 inceleme
Güvenilirlik
30 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 129%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
304
Kârla kapanan işlemler:
217 (71.38%)
Zararla kapanan işlemler:
87 (28.62%)
En iyi işlem:
45.00 USD
En kötü işlem:
-39.00 USD
Brüt kâr:
2 672.00 USD (53 338 pips)
Brüt zarar:
-1 787.05 USD (35 733 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (343.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
343.90 USD (24)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
1.05%
Maks. mevduat yükü:
11.52%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
2.48
Alış işlemleri:
172 (56.58%)
Satış işlemleri:
132 (43.42%)
Kâr faktörü:
1.50
Beklenen getiri:
2.91 USD
Ortalama kâr:
12.31 USD
Ortalama zarar:
-20.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-120.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-120.05 USD (6)
Aylık büyüme:
41.77%
Yıllık tahmin:
506.76%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
356.85 USD (24.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.50% (356.85 USD)
Varlığa göre:
3.59% (37.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 304
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 885
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 18K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +45.00 USD
En kötü işlem: -39 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +343.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -120.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
İnceleme yok
2025.08.01 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 11:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 10:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.30 12:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 12:40
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 11:31
No swaps are charged
2025.04.29 11:31
No swaps are charged
2025.04.29 11:04
No swaps are charged on the signal account
2025.04.29 09:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 03:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.13 02:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.03.12 09:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.10 09:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.04 01:06
High risk of negative slippage when copying deals
2025.03.04 01:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.04 01:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
