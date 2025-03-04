- Büyüme
İşlemler:
304
Kârla kapanan işlemler:
217 (71.38%)
Zararla kapanan işlemler:
87 (28.62%)
En iyi işlem:
45.00 USD
En kötü işlem:
-39.00 USD
Brüt kâr:
2 672.00 USD (53 338 pips)
Brüt zarar:
-1 787.05 USD (35 733 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (343.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
343.90 USD (24)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
1.05%
Maks. mevduat yükü:
11.52%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
2.48
Alış işlemleri:
172 (56.58%)
Satış işlemleri:
132 (43.42%)
Kâr faktörü:
1.50
Beklenen getiri:
2.91 USD
Ortalama kâr:
12.31 USD
Ortalama zarar:
-20.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-120.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-120.05 USD (6)
Aylık büyüme:
41.77%
Yıllık tahmin:
506.76%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
356.85 USD (24.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.50% (356.85 USD)
Varlığa göre:
3.59% (37.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|304
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|885
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|18K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +45.00 USD
En kötü işlem: -39 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +343.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -120.05 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
129%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
30
100%
304
71%
1%
1.49
2.91
USD
USD
31%
1:500