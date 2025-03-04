- Incremento
Total de Trades:
467
Transacciones Rentables:
323 (69.16%)
Transacciones Irrentables:
144 (30.84%)
Mejor transacción:
45.00 USD
Peor transacción:
-39.00 USD
Beneficio Bruto:
3 895.90 USD (77 774 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 893.50 USD (57 839 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (343.90 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
343.90 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
1.05%
Carga máxima del depósito:
11.58%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
7 minutos
Factor de Recuperación:
2.81
Transacciones Largas:
300 (64.24%)
Transacciones Cortas:
167 (35.76%)
Factor de Beneficio:
1.35
Beneficio Esperado:
2.15 USD
Beneficio medio:
12.06 USD
Pérdidas medias:
-20.09 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-160.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-160.00 USD (8)
Crecimiento al mes:
-1.38%
Pronóstico anual:
-16.70%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
356.85 USD (24.05%)
Reducción relativa:
De balance:
30.50% (356.85 USD)
De fondos:
3.68% (37.60 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|467
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +45.00 USD
Peor transacción: -39 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 24
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +343.90 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -160.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
No hay comentarios
