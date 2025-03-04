SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Break Zone 15
Agus Wahyu Pratomo

Break Zone 15

Agus Wahyu Pratomo
0 comentarios
Fiabilidad
46 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 154%
Headway-Real
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
467
Transacciones Rentables:
323 (69.16%)
Transacciones Irrentables:
144 (30.84%)
Mejor transacción:
45.00 USD
Peor transacción:
-39.00 USD
Beneficio Bruto:
3 895.90 USD (77 774 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 893.50 USD (57 839 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (343.90 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
343.90 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
1.05%
Carga máxima del depósito:
11.58%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
7 minutos
Factor de Recuperación:
2.81
Transacciones Largas:
300 (64.24%)
Transacciones Cortas:
167 (35.76%)
Factor de Beneficio:
1.35
Beneficio Esperado:
2.15 USD
Beneficio medio:
12.06 USD
Pérdidas medias:
-20.09 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-160.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-160.00 USD (8)
Crecimiento al mes:
-1.38%
Pronóstico anual:
-16.70%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
356.85 USD (24.05%)
Reducción relativa:
De balance:
30.50% (356.85 USD)
De fondos:
3.68% (37.60 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 467
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 20K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +45.00 USD
Peor transacción: -39 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 24
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +343.90 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -160.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
2.31 × 52
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.83 × 86
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.22 02:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 06:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 13:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 07:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.26 10:07
No swaps are charged
2025.10.26 10:07
No swaps are charged
2025.10.25 16:55
No swaps are charged on the signal account
2025.10.01 02:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 01:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 11:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 10:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.30 12:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 12:40
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 11:31
No swaps are charged
2025.04.29 11:31
No swaps are charged
2025.04.29 11:04
No swaps are charged on the signal account
2025.04.29 09:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Break Zone 15
30 USD al mes
154%
0
0
USD
917
USD
46
100%
467
69%
1%
1.34
2.15
USD
31%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.