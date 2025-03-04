- 成长
交易:
467
盈利交易:
323 (69.16%)
亏损交易:
144 (30.84%)
最好交易:
45.00 USD
最差交易:
-39.00 USD
毛利:
3 895.90 USD (77 774 pips)
毛利亏损:
-2 893.50 USD (57 839 pips)
最大连续赢利:
24 (343.90 USD)
最大连续盈利:
343.90 USD (24)
夏普比率:
0.14
交易活动:
1.05%
最大入金加载:
11.58%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
7 分钟
采收率:
2.81
长期交易:
300 (64.24%)
短期交易:
167 (35.76%)
利润因子:
1.35
预期回报:
2.15 USD
平均利润:
12.06 USD
平均损失:
-20.09 USD
最大连续失误:
8 (-160.00 USD)
最大连续亏损:
-160.00 USD (8)
每月增长:
-1.38%
年度预测:
-16.70%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
356.85 USD (24.05%)
相对跌幅:
结余:
30.50% (356.85 USD)
净值:
3.68% (37.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|467
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
最好交易: +45.00 USD
最差交易: -39 USD
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +343.90 USD
最大连续亏损: -160.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
