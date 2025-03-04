- Wachstum
Trades insgesamt:
467
Gewinntrades:
323 (69.16%)
Verlusttrades:
144 (30.84%)
Bester Trade:
45.00 USD
Schlechtester Trade:
-39.00 USD
Bruttoprofit:
3 895.90 USD (77 774 pips)
Bruttoverlust:
-2 893.50 USD (57 839 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (343.90 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
343.90 USD (24)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
1.05%
Max deposit load:
11.58%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
7 Minuten
Erholungsfaktor:
2.81
Long-Positionen:
300 (64.24%)
Short-Positionen:
167 (35.76%)
Profit-Faktor:
1.35
Mathematische Gewinnerwartung:
2.15 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.06 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-20.09 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-160.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-160.00 USD (8)
Wachstum pro Monat :
-1.38%
Jahresprognose:
-16.70%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
356.85 USD (24.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
30.50% (356.85 USD)
Kapital:
3.68% (37.60 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|467
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Bester Trade: +45.00 USD
Schlechtester Trade: -39 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 24
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +343.90 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -160.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
Keine Bewertungen
