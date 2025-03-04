SignaleKategorien
Agus Wahyu Pratomo

Break Zone 15

Agus Wahyu Pratomo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
46 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 154%
Headway-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
467
Gewinntrades:
323 (69.16%)
Verlusttrades:
144 (30.84%)
Bester Trade:
45.00 USD
Schlechtester Trade:
-39.00 USD
Bruttoprofit:
3 895.90 USD (77 774 pips)
Bruttoverlust:
-2 893.50 USD (57 839 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (343.90 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
343.90 USD (24)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
1.05%
Max deposit load:
11.58%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
7 Minuten
Erholungsfaktor:
2.81
Long-Positionen:
300 (64.24%)
Short-Positionen:
167 (35.76%)
Profit-Faktor:
1.35
Mathematische Gewinnerwartung:
2.15 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.06 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-20.09 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-160.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-160.00 USD (8)
Wachstum pro Monat :
-1.38%
Jahresprognose:
-16.70%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
356.85 USD (24.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
30.50% (356.85 USD)
Kapital:
3.68% (37.60 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 467
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 20K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +45.00 USD
Schlechtester Trade: -39 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 24
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +343.90 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -160.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
2.31 × 52
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.83 × 86
Keine Bewertungen
2025.12.22 02:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 06:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 13:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 07:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.26 10:07
No swaps are charged
2025.10.26 10:07
No swaps are charged
2025.10.25 16:55
No swaps are charged on the signal account
2025.10.01 02:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 01:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 11:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 10:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.30 12:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 12:40
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 11:31
No swaps are charged
2025.04.29 11:31
No swaps are charged
2025.04.29 11:04
No swaps are charged on the signal account
2025.04.29 09:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
