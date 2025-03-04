- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
467
Negociações com lucro:
323 (69.16%)
Negociações com perda:
144 (30.84%)
Melhor negociação:
45.00 USD
Pior negociação:
-39.00 USD
Lucro bruto:
3 895.90 USD (77 774 pips)
Perda bruta:
-2 893.50 USD (57 839 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (343.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
343.90 USD (24)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
1.05%
Depósito máximo carregado:
11.58%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
7 minutos
Fator de recuperação:
2.81
Negociações longas:
300 (64.24%)
Negociações curtas:
167 (35.76%)
Fator de lucro:
1.35
Valor esperado:
2.15 USD
Lucro médio:
12.06 USD
Perda média:
-20.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-160.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-160.00 USD (8)
Crescimento mensal:
-1.38%
Previsão anual:
-16.70%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
356.85 USD (24.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
30.50% (356.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.68% (37.60 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|467
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +45.00 USD
Pior negociação: -39 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 24
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +343.90 USD
Máxima perda consecutiva: -160.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
154%
0
0
USD
USD
917
USD
USD
46
100%
467
69%
1%
1.34
2.15
USD
USD
31%
1:500