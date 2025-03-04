SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Break Zone 15
Agus Wahyu Pratomo

Break Zone 15

Agus Wahyu Pratomo
0 comentários
Confiabilidade
46 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 154%
Headway-Real
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
467
Negociações com lucro:
323 (69.16%)
Negociações com perda:
144 (30.84%)
Melhor negociação:
45.00 USD
Pior negociação:
-39.00 USD
Lucro bruto:
3 895.90 USD (77 774 pips)
Perda bruta:
-2 893.50 USD (57 839 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (343.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
343.90 USD (24)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
1.05%
Depósito máximo carregado:
11.58%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
7 minutos
Fator de recuperação:
2.81
Negociações longas:
300 (64.24%)
Negociações curtas:
167 (35.76%)
Fator de lucro:
1.35
Valor esperado:
2.15 USD
Lucro médio:
12.06 USD
Perda média:
-20.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-160.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-160.00 USD (8)
Crescimento mensal:
-1.38%
Previsão anual:
-16.70%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
356.85 USD (24.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
30.50% (356.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.68% (37.60 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 467
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 20K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +45.00 USD
Pior negociação: -39 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 24
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +343.90 USD
Máxima perda consecutiva: -160.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
2.31 × 52
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.83 × 86
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.22 02:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 06:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 13:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 07:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.26 10:07
No swaps are charged
2025.10.26 10:07
No swaps are charged
2025.10.25 16:55
No swaps are charged on the signal account
2025.10.01 02:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 01:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 11:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 10:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.30 12:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 12:40
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 11:31
No swaps are charged
2025.04.29 11:31
No swaps are charged
2025.04.29 11:04
No swaps are charged on the signal account
2025.04.29 09:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Break Zone 15
30 USD por mês
154%
0
0
USD
917
USD
46
100%
467
69%
1%
1.34
2.15
USD
31%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.