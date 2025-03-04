СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Break Zone 15
Agus Wahyu Pratomo

Break Zone 15

Agus Wahyu Pratomo
0 отзывов
Надежность
46 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 154%
Headway-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
467
Прибыльных трейдов:
323 (69.16%)
Убыточных трейдов:
144 (30.84%)
Лучший трейд:
45.00 USD
Худший трейд:
-39.00 USD
Общая прибыль:
3 895.90 USD (77 774 pips)
Общий убыток:
-2 893.50 USD (57 839 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (343.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
343.90 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
1.05%
Макс. загрузка депозита:
11.58%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
2.81
Длинных трейдов:
300 (64.24%)
Коротких трейдов:
167 (35.76%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
2.15 USD
Средняя прибыль:
12.06 USD
Средний убыток:
-20.09 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-160.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-160.00 USD (8)
Прирост в месяц:
-1.38%
Годовой прогноз:
-16.70%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
356.85 USD (24.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.50% (356.85 USD)
По эквити:
3.68% (37.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 467
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 20K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +45.00 USD
Худший трейд: -39 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +343.90 USD
Макс. убыток в серии: -160.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
2.31 × 52
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.83 × 86
Нет отзывов
2025.12.22 02:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 06:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 13:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 07:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.26 10:07
No swaps are charged
2025.10.26 10:07
No swaps are charged
2025.10.25 16:55
No swaps are charged on the signal account
2025.10.01 02:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 01:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 11:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 10:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.30 12:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 12:40
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 11:31
No swaps are charged
2025.04.29 11:31
No swaps are charged
2025.04.29 11:04
No swaps are charged on the signal account
2025.04.29 09:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
