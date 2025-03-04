- Прирост
Всего трейдов:
467
Прибыльных трейдов:
323 (69.16%)
Убыточных трейдов:
144 (30.84%)
Лучший трейд:
45.00 USD
Худший трейд:
-39.00 USD
Общая прибыль:
3 895.90 USD (77 774 pips)
Общий убыток:
-2 893.50 USD (57 839 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (343.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
343.90 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
1.05%
Макс. загрузка депозита:
11.58%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
2.81
Длинных трейдов:
300 (64.24%)
Коротких трейдов:
167 (35.76%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
2.15 USD
Средняя прибыль:
12.06 USD
Средний убыток:
-20.09 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-160.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-160.00 USD (8)
Прирост в месяц:
-1.38%
Годовой прогноз:
-16.70%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
356.85 USD (24.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.50% (356.85 USD)
По эквити:
3.68% (37.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|467
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +45.00 USD
Худший трейд: -39 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +343.90 USD
Макс. убыток в серии: -160.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
