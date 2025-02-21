- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 744
利益トレード:
1 347 (77.23%)
損失トレード:
397 (22.76%)
ベストトレード:
240.33 USD
最悪のトレード:
-543.86 USD
総利益:
5 123.90 USD (451 082 pips)
総損失:
-3 086.59 USD (288 648 pips)
最大連続の勝ち:
38 (55.38 USD)
最大連続利益:
736.79 USD (7)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
97.94%
最大入金額:
2.91%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
57
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
3.66
長いトレード:
1 545 (88.59%)
短いトレード:
199 (11.41%)
プロフィットファクター:
1.66
期待されたペイオフ:
1.17 USD
平均利益:
3.80 USD
平均損失:
-7.77 USD
最大連続の負け:
11 (-35.54 USD)
最大連続損失:
-556.03 USD (2)
月間成長:
-2.13%
年間予想:
-25.88%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
556.03 USD (9.69%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.69% (556.03 USD)
エクイティによる:
14.98% (876.65 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|579
|USDJPY
|577
|CADJPY
|570
|archived
|18
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPJPY
|732
|USDJPY
|356
|CADJPY
|47
|archived
|902
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPJPY
|109K
|USDJPY
|34K
|CADJPY
|20K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +240.33 USD
最悪のトレード: -544 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +55.38 USD
最大連続損失: -35.54 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US07-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 1
|
Windsor-REAL
|0.00 × 53
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US888-Live
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 1
|
STOUK-Real
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 11
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US05-Live
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 3
|
TitanFX-03
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 9
156 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
41%
0
0
USD
USD
7K
USD
USD
49
98%
1 744
77%
98%
1.66
1.17
USD
USD
15%
1:500