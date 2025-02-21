シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Valiant One
Dany Wardiyanto

Valiant One

Dany Wardiyanto
レビュー0件
信頼性
49週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 41%
FBS-Real-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 744
利益トレード:
1 347 (77.23%)
損失トレード:
397 (22.76%)
ベストトレード:
240.33 USD
最悪のトレード:
-543.86 USD
総利益:
5 123.90 USD (451 082 pips)
総損失:
-3 086.59 USD (288 648 pips)
最大連続の勝ち:
38 (55.38 USD)
最大連続利益:
736.79 USD (7)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
97.94%
最大入金額:
2.91%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
57
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
3.66
長いトレード:
1 545 (88.59%)
短いトレード:
199 (11.41%)
プロフィットファクター:
1.66
期待されたペイオフ:
1.17 USD
平均利益:
3.80 USD
平均損失:
-7.77 USD
最大連続の負け:
11 (-35.54 USD)
最大連続損失:
-556.03 USD (2)
月間成長:
-2.13%
年間予想:
-25.88%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
556.03 USD (9.69%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.69% (556.03 USD)
エクイティによる:
14.98% (876.65 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPJPY 579
USDJPY 577
CADJPY 570
archived 18
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPJPY 732
USDJPY 356
CADJPY 47
archived 902
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPJPY 109K
USDJPY 34K
CADJPY 20K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +240.33 USD
最悪のトレード: -544 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +55.38 USD
最大連続損失: -35.54 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ForexTime-ECN
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 1
AxiTrader-US07-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real06
0.00 × 1
Windsor-REAL
0.00 × 53
Exness-Real
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 1
AxiTrader-US888-Live
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
XMGlobal-Real 14
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 1
STOUK-Real
0.00 × 1
XMTrading-Real 11
0.00 × 1
AxiTrader-US05-Live
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 3
TitanFX-03
0.00 × 2
ICMarkets-Live20
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 9
156 より多く...
レビューなし
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.10.30 10:47
No swaps are charged on the signal account
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.09.11 09:40
Share of trading days is too low
2025.07.01 04:07
No swaps are charged on the signal account
2025.06.23 08:49
No swaps are charged
2025.06.23 08:49
No swaps are charged
2025.06.11 17:26
No swaps are charged on the signal account
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.20 19:09
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 05:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.24 12:50
No swaps are charged
2025.04.24 12:50
No swaps are charged
2025.04.24 09:05
No swaps are charged on the signal account
2025.04.21 08:22
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.17 08:43
No swaps are charged
2025.04.17 08:43
No swaps are charged
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Valiant One
30 USD/月
41%
0
0
USD
7K
USD
49
98%
1 744
77%
98%
1.66
1.17
USD
15%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください