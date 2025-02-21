- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 744
Negociações com lucro:
1 347 (77.23%)
Negociações com perda:
397 (22.76%)
Melhor negociação:
240.33 USD
Pior negociação:
-543.86 USD
Lucro bruto:
5 123.90 USD (451 082 pips)
Perda bruta:
-3 086.59 USD (288 648 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
38 (55.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
736.79 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
97.94%
Depósito máximo carregado:
2.91%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
57
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
3.66
Negociações longas:
1 545 (88.59%)
Negociações curtas:
199 (11.41%)
Fator de lucro:
1.66
Valor esperado:
1.17 USD
Lucro médio:
3.80 USD
Perda média:
-7.77 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-35.54 USD)
Máxima perda consecutiva:
-556.03 USD (2)
Crescimento mensal:
-2.13%
Previsão anual:
-25.88%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
556.03 USD (9.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.69% (556.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.98% (876.65 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|579
|USDJPY
|577
|CADJPY
|570
|archived
|18
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPJPY
|732
|USDJPY
|356
|CADJPY
|47
|archived
|902
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPJPY
|109K
|USDJPY
|34K
|CADJPY
|20K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +240.33 USD
Pior negociação: -544 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +55.38 USD
Máxima perda consecutiva: -35.54 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US07-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 1
|
Windsor-REAL
|0.00 × 53
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US888-Live
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 1
|
STOUK-Real
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 11
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US05-Live
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 3
|
TitanFX-03
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 9
