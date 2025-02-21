SinaisSeções
Dany Wardiyanto

Valiant One

Dany Wardiyanto
0 comentários
Confiabilidade
49 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 41%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 744
Negociações com lucro:
1 347 (77.23%)
Negociações com perda:
397 (22.76%)
Melhor negociação:
240.33 USD
Pior negociação:
-543.86 USD
Lucro bruto:
5 123.90 USD (451 082 pips)
Perda bruta:
-3 086.59 USD (288 648 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
38 (55.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
736.79 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
97.94%
Depósito máximo carregado:
2.91%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
57
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
3.66
Negociações longas:
1 545 (88.59%)
Negociações curtas:
199 (11.41%)
Fator de lucro:
1.66
Valor esperado:
1.17 USD
Lucro médio:
3.80 USD
Perda média:
-7.77 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-35.54 USD)
Máxima perda consecutiva:
-556.03 USD (2)
Crescimento mensal:
-2.13%
Previsão anual:
-25.88%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
556.03 USD (9.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.69% (556.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.98% (876.65 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPJPY 579
USDJPY 577
CADJPY 570
archived 18
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPJPY 732
USDJPY 356
CADJPY 47
archived 902
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPJPY 109K
USDJPY 34K
CADJPY 20K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +240.33 USD
Pior negociação: -544 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +55.38 USD
Máxima perda consecutiva: -35.54 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ForexTime-ECN
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 1
AxiTrader-US07-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real06
0.00 × 1
Windsor-REAL
0.00 × 53
Exness-Real
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 1
AxiTrader-US888-Live
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
XMGlobal-Real 14
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 1
STOUK-Real
0.00 × 1
XMTrading-Real 11
0.00 × 1
AxiTrader-US05-Live
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 3
TitanFX-03
0.00 × 2
ICMarkets-Live20
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 9
156 mais ...
Sem comentários
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.10.30 10:47
No swaps are charged on the signal account
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.09.11 09:40
Share of trading days is too low
2025.07.01 04:07
No swaps are charged on the signal account
2025.06.23 08:49
No swaps are charged
2025.06.23 08:49
No swaps are charged
2025.06.11 17:26
No swaps are charged on the signal account
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.20 19:09
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 05:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.24 12:50
No swaps are charged
2025.04.24 12:50
No swaps are charged
2025.04.24 09:05
No swaps are charged on the signal account
2025.04.21 08:22
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.17 08:43
No swaps are charged
2025.04.17 08:43
No swaps are charged
