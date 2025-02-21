SignauxSections
Dany Wardiyanto

Valiant One

Dany Wardiyanto
0 avis
Fiabilité
34 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 26%
FBS-Real-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
579
Bénéfice trades:
450 (77.72%)
Perte trades:
129 (22.28%)
Meilleure transaction:
240.33 USD
Pire transaction:
-543.86 USD
Bénéfice brut:
2 329.25 USD (117 205 pips)
Perte brute:
-1 020.31 USD (63 809 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (62.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
736.79 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
96.94%
Charge de dépôt maximale:
2.83%
Dernier trade:
31 il y a des minutes
Trades par semaine:
78
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
2.35
Longs trades:
509 (87.91%)
Courts trades:
70 (12.09%)
Facteur de profit:
2.28
Rendement attendu:
2.26 USD
Bénéfice moyen:
5.18 USD
Perte moyenne:
-7.91 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-35.54 USD)
Perte consécutive maximale:
-556.03 USD (2)
Croissance mensuelle:
3.56%
Prévision annuelle:
43.24%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
556.03 USD (9.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.69% (556.03 USD)
Par fonds propres:
14.98% (876.65 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 201
CADJPY 196
USDJPY 164
archived 18
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY 200
CADJPY 66
USDJPY 140
archived 902
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY 28K
CADJPY 9.1K
USDJPY 16K
archived 0
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +240.33 USD
Pire transaction: -544 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +62.33 USD
Perte consécutive maximale: -35.54 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTime-ECN
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 1
AxiTrader-US07-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real06
0.00 × 1
Windsor-REAL
0.00 × 53
Exness-Real
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 1
AxiTrader-US888-Live
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
XMGlobal-Real 14
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 1
STOUK-Real
0.00 × 1
XMTrading-Real 11
0.00 × 1
AxiTrader-US05-Live
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 3
TitanFX-03
0.00 × 2
ICMarkets-Live20
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 9
156 plus...
Aucun avis
2025.09.11 09:40
Share of trading days is too low
2025.07.01 04:07
No swaps are charged on the signal account
2025.06.23 08:49
No swaps are charged
2025.06.23 08:49
No swaps are charged
2025.06.11 17:26
No swaps are charged on the signal account
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.20 19:09
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 05:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.24 12:50
No swaps are charged
2025.04.24 12:50
No swaps are charged
2025.04.24 09:05
No swaps are charged on the signal account
2025.04.21 08:22
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.17 08:43
No swaps are charged
2025.04.17 08:43
No swaps are charged
2025.04.14 05:39
No swaps are charged on the signal account
2025.04.11 18:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 10:48
No swaps are charged
2025.04.09 10:48
No swaps are charged
2025.04.06 09:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
