İşlemler:
581
Kârla kapanan işlemler:
451 (77.62%)
Zararla kapanan işlemler:
130 (22.38%)
En iyi işlem:
240.33 USD
En kötü işlem:
-543.86 USD
Brüt kâr:
2 331.20 USD (117 495 pips)
Brüt zarar:
-1 020.72 USD (63 871 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (62.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
736.79 USD (7)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
96.94%
Maks. mevduat yükü:
2.83%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
72
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
2.36
Alış işlemleri:
511 (87.95%)
Satış işlemleri:
70 (12.05%)
Kâr faktörü:
2.28
Beklenen getiri:
2.26 USD
Ortalama kâr:
5.17 USD
Ortalama zarar:
-7.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-35.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-556.03 USD (2)
Aylık büyüme:
3.32%
Yıllık tahmin:
43.55%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
556.03 USD (9.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.69% (556.03 USD)
Varlığa göre:
14.98% (876.65 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|203
|CADJPY
|196
|USDJPY
|164
|archived
|18
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|202
|CADJPY
|66
|USDJPY
|140
|archived
|902
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|28K
|CADJPY
|9.1K
|USDJPY
|16K
|archived
|0
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US07-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 1
|
Windsor-REAL
|0.00 × 53
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US888-Live
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 1
|
STOUK-Real
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 11
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US05-Live
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 3
|
TitanFX-03
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 9
