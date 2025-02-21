SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Valiant One
Dany Wardiyanto

Valiant One

Dany Wardiyanto
0 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 26%
FBS-Real-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
581
Kârla kapanan işlemler:
451 (77.62%)
Zararla kapanan işlemler:
130 (22.38%)
En iyi işlem:
240.33 USD
En kötü işlem:
-543.86 USD
Brüt kâr:
2 331.20 USD (117 495 pips)
Brüt zarar:
-1 020.72 USD (63 871 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (62.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
736.79 USD (7)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
96.94%
Maks. mevduat yükü:
2.83%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
72
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
2.36
Alış işlemleri:
511 (87.95%)
Satış işlemleri:
70 (12.05%)
Kâr faktörü:
2.28
Beklenen getiri:
2.26 USD
Ortalama kâr:
5.17 USD
Ortalama zarar:
-7.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-35.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-556.03 USD (2)
Aylık büyüme:
3.32%
Yıllık tahmin:
43.55%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
556.03 USD (9.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.69% (556.03 USD)
Varlığa göre:
14.98% (876.65 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 203
CADJPY 196
USDJPY 164
archived 18
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 202
CADJPY 66
USDJPY 140
archived 902
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY 28K
CADJPY 9.1K
USDJPY 16K
archived 0
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +240.33 USD
En kötü işlem: -544 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +62.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -35.54 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTime-ECN
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 1
AxiTrader-US07-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real06
0.00 × 1
Windsor-REAL
0.00 × 53
Exness-Real
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 1
AxiTrader-US888-Live
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
XMGlobal-Real 14
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 1
STOUK-Real
0.00 × 1
XMTrading-Real 11
0.00 × 1
AxiTrader-US05-Live
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 3
TitanFX-03
0.00 × 2
ICMarkets-Live20
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 9
156 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.11 09:40
Share of trading days is too low
2025.07.01 04:07
No swaps are charged on the signal account
2025.06.23 08:49
No swaps are charged
2025.06.23 08:49
No swaps are charged
2025.06.11 17:26
No swaps are charged on the signal account
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.20 19:09
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 05:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.24 12:50
No swaps are charged
2025.04.24 12:50
No swaps are charged
2025.04.24 09:05
No swaps are charged on the signal account
2025.04.21 08:22
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.17 08:43
No swaps are charged
2025.04.17 08:43
No swaps are charged
2025.04.14 05:39
No swaps are charged on the signal account
2025.04.11 18:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 10:48
No swaps are charged
2025.04.09 10:48
No swaps are charged
2025.04.06 09:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Valiant One
Ayda 30 USD
26%
0
0
USD
6.3K
USD
34
96%
581
77%
97%
2.28
2.26
USD
15%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.