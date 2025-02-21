SignaleKategorien
Dany Wardiyanto

Valiant One

Dany Wardiyanto
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
49 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 41%
FBS-Real-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 744
Gewinntrades:
1 347 (77.23%)
Verlusttrades:
397 (22.76%)
Bester Trade:
240.33 USD
Schlechtester Trade:
-543.86 USD
Bruttoprofit:
5 123.90 USD (451 082 pips)
Bruttoverlust:
-3 086.59 USD (288 648 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
38 (55.38 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
736.79 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
97.94%
Max deposit load:
2.91%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
57
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
3.66
Long-Positionen:
1 545 (88.59%)
Short-Positionen:
199 (11.41%)
Profit-Faktor:
1.66
Mathematische Gewinnerwartung:
1.17 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.80 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.77 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-35.54 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-556.03 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-2.13%
Jahresprognose:
-25.88%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
556.03 USD (9.69%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.69% (556.03 USD)
Kapital:
14.98% (876.65 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPJPY 579
USDJPY 577
CADJPY 570
archived 18
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPJPY 732
USDJPY 356
CADJPY 47
archived 902
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPJPY 109K
USDJPY 34K
CADJPY 20K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +240.33 USD
Schlechtester Trade: -544 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +55.38 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -35.54 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ForexTime-ECN
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 1
AxiTrader-US07-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real06
0.00 × 1
Windsor-REAL
0.00 × 53
Exness-Real
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 1
AxiTrader-US888-Live
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
XMGlobal-Real 14
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 1
STOUK-Real
0.00 × 1
XMTrading-Real 11
0.00 × 1
AxiTrader-US05-Live
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 3
TitanFX-03
0.00 × 2
ICMarkets-Live20
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 9
noch 156 ...
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Valiant One
30 USD pro Monat
41%
0
0
USD
7K
USD
49
98%
1 744
77%
98%
1.66
1.17
USD
15%
1:500
