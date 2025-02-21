SegnaliSezioni
Valiant One
Dany Wardiyanto

Valiant One

Dany Wardiyanto
0 recensioni
Affidabilità
34 settimane
0 / 0 USD
30 USD al mese
crescita dal 2025 26%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
581
Profit Trade:
451 (77.62%)
Loss Trade:
130 (22.38%)
Best Trade:
240.33 USD
Worst Trade:
-543.86 USD
Profitto lordo:
2 331.20 USD (117 495 pips)
Perdita lorda:
-1 020.72 USD (63 871 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (62.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
736.79 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
96.94%
Massimo carico di deposito:
2.83%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
72
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
2.36
Long Trade:
511 (87.95%)
Short Trade:
70 (12.05%)
Fattore di profitto:
2.28
Profitto previsto:
2.26 USD
Profitto medio:
5.17 USD
Perdita media:
-7.85 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-35.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-556.03 USD (2)
Crescita mensile:
3.42%
Previsione annuale:
43.55%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
556.03 USD (9.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.69% (556.03 USD)
Per equità:
14.98% (876.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 203
CADJPY 196
USDJPY 164
archived 18
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY 202
CADJPY 66
USDJPY 140
archived 902
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY 28K
CADJPY 9.1K
USDJPY 16K
archived 0
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +240.33 USD
Worst Trade: -544 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +62.33 USD
Massima perdita consecutiva: -35.54 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTime-ECN
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 1
AxiTrader-US07-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real06
0.00 × 1
Windsor-REAL
0.00 × 53
Exness-Real
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 1
AxiTrader-US888-Live
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
XMGlobal-Real 14
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 1
STOUK-Real
0.00 × 1
XMTrading-Real 11
0.00 × 1
AxiTrader-US05-Live
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 3
TitanFX-03
0.00 × 2
ICMarkets-Live20
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 9
156 più
Non ci sono recensioni
2025.09.11 09:40
Share of trading days is too low
2025.07.01 04:07
No swaps are charged on the signal account
2025.06.23 08:49
No swaps are charged
2025.06.23 08:49
No swaps are charged
2025.06.11 17:26
No swaps are charged on the signal account
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.20 19:09
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 05:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.24 12:50
No swaps are charged
2025.04.24 12:50
No swaps are charged
2025.04.24 09:05
No swaps are charged on the signal account
2025.04.21 08:22
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.17 08:43
No swaps are charged
2025.04.17 08:43
No swaps are charged
2025.04.14 05:39
No swaps are charged on the signal account
2025.04.11 18:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 10:48
No swaps are charged
2025.04.09 10:48
No swaps are charged
2025.04.06 09:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Valiant One
30USD al mese
26%
0
0
USD
6.3K
USD
34
96%
581
77%
97%
2.28
2.26
USD
15%
1:500
