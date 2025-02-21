- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
581
Profit Trade:
451 (77.62%)
Loss Trade:
130 (22.38%)
Best Trade:
240.33 USD
Worst Trade:
-543.86 USD
Profitto lordo:
2 331.20 USD (117 495 pips)
Perdita lorda:
-1 020.72 USD (63 871 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (62.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
736.79 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
96.94%
Massimo carico di deposito:
2.83%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
72
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
2.36
Long Trade:
511 (87.95%)
Short Trade:
70 (12.05%)
Fattore di profitto:
2.28
Profitto previsto:
2.26 USD
Profitto medio:
5.17 USD
Perdita media:
-7.85 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-35.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-556.03 USD (2)
Crescita mensile:
3.42%
Previsione annuale:
43.55%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
556.03 USD (9.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.69% (556.03 USD)
Per equità:
14.98% (876.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|203
|CADJPY
|196
|USDJPY
|164
|archived
|18
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|202
|CADJPY
|66
|USDJPY
|140
|archived
|902
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|28K
|CADJPY
|9.1K
|USDJPY
|16K
|archived
|0
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +240.33 USD
Worst Trade: -544 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +62.33 USD
Massima perdita consecutiva: -35.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US07-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 1
|
Windsor-REAL
|0.00 × 53
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US888-Live
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 1
|
STOUK-Real
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 11
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US05-Live
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 3
|
TitanFX-03
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 9
156 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
26%
0
0
USD
USD
6.3K
USD
USD
34
96%
581
77%
97%
2.28
2.26
USD
USD
15%
1:500