- 자본
- 축소
트레이드:
1 744
이익 거래:
1 347 (77.23%)
손실 거래:
397 (22.76%)
최고의 거래:
240.33 USD
최악의 거래:
-543.86 USD
총 수익:
5 123.90 USD (451 082 pips)
총 손실:
-3 086.59 USD (288 648 pips)
연속 최대 이익:
38 (55.38 USD)
연속 최대 이익:
736.79 USD (7)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
97.94%
최대 입금량:
2.91%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
57
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
3.66
롱(주식매수):
1 545 (88.59%)
숏(주식차입매도):
199 (11.41%)
수익 요인:
1.66
기대수익:
1.17 USD
평균 이익:
3.80 USD
평균 손실:
-7.77 USD
연속 최대 손실:
11 (-35.54 USD)
연속 최대 손실:
-556.03 USD (2)
월별 성장률:
-2.28%
연간 예측:
-25.88%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
556.03 USD (9.69%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.69% (556.03 USD)
자본금별:
14.98% (876.65 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|579
|USDJPY
|577
|CADJPY
|570
|archived
|18
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPJPY
|732
|USDJPY
|356
|CADJPY
|47
|archived
|902
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPJPY
|109K
|USDJPY
|34K
|CADJPY
|20K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +240.33 USD
최악의 거래: -544 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +55.38 USD
연속 최대 손실: -35.54 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US07-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 1
|
Windsor-REAL
|0.00 × 53
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US888-Live
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 1
|
STOUK-Real
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 11
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US05-Live
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 3
|
TitanFX-03
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 9
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
41%
0
0
USD
USD
7K
USD
USD
49
98%
1 744
77%
98%
1.66
1.17
USD
USD
15%
1:500