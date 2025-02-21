리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ForexTime-ECN 0.00 × 1 Darwinex-Live 0.00 × 3 FXChoice-Pro Live 0.00 × 2 AxiTrader-US06-Live 0.00 × 1 AxiTrader-US07-Live 0.00 × 1 FxPro.com-Real06 0.00 × 1 Windsor-REAL 0.00 × 53 Exness-Real 0.00 × 1 FXOpenUK-Real1 0.00 × 1 AxiTrader-US888-Live 0.00 × 1 CMCMarkets1-Live 0.00 × 1 WindsorBrokers-REAL 0.00 × 1 XMGlobal-Real 14 0.00 × 1 ICMarkets-Live01 0.00 × 1 Eightcap-Real 0.00 × 1 WindsorBrokersBZ-REAL 0.00 × 1 UniverseWheel-Live 0.00 × 1 STOUK-Real 0.00 × 1 XMTrading-Real 11 0.00 × 1 AxiTrader-US05-Live 0.00 × 1 Tradeview-Live 0.00 × 3 TitanFX-03 0.00 × 2 ICMarkets-Live20 0.00 × 4 Exness-Real18 0.00 × 1 ICMarkets-Live06 0.00 × 9 156 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오