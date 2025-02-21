- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 744
Прибыльных трейдов:
1 347 (77.23%)
Убыточных трейдов:
397 (22.76%)
Лучший трейд:
240.33 USD
Худший трейд:
-543.86 USD
Общая прибыль:
5 123.90 USD (451 082 pips)
Общий убыток:
-3 086.59 USD (288 648 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (55.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
736.79 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
97.94%
Макс. загрузка депозита:
2.91%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
57
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
3.66
Длинных трейдов:
1 545 (88.59%)
Коротких трейдов:
199 (11.41%)
Профит фактор:
1.66
Мат. ожидание:
1.17 USD
Средняя прибыль:
3.80 USD
Средний убыток:
-7.77 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-35.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-556.03 USD (2)
Прирост в месяц:
-2.13%
Годовой прогноз:
-25.88%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
556.03 USD (9.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.69% (556.03 USD)
По эквити:
14.98% (876.65 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|579
|USDJPY
|577
|CADJPY
|570
|archived
|18
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPJPY
|732
|USDJPY
|356
|CADJPY
|47
|archived
|902
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPJPY
|109K
|USDJPY
|34K
|CADJPY
|20K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +240.33 USD
Худший трейд: -544 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +55.38 USD
Макс. убыток в серии: -35.54 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US07-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 1
|
Windsor-REAL
|0.00 × 53
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US888-Live
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 1
|
STOUK-Real
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 11
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US05-Live
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 3
|
TitanFX-03
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 9
