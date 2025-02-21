СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Valiant One
Dany Wardiyanto

Valiant One

Dany Wardiyanto
0 отзывов
Надежность
49 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 41%
FBS-Real-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 744
Прибыльных трейдов:
1 347 (77.23%)
Убыточных трейдов:
397 (22.76%)
Лучший трейд:
240.33 USD
Худший трейд:
-543.86 USD
Общая прибыль:
5 123.90 USD (451 082 pips)
Общий убыток:
-3 086.59 USD (288 648 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (55.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
736.79 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
97.94%
Макс. загрузка депозита:
2.91%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
57
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
3.66
Длинных трейдов:
1 545 (88.59%)
Коротких трейдов:
199 (11.41%)
Профит фактор:
1.66
Мат. ожидание:
1.17 USD
Средняя прибыль:
3.80 USD
Средний убыток:
-7.77 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-35.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-556.03 USD (2)
Прирост в месяц:
-2.13%
Годовой прогноз:
-25.88%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
556.03 USD (9.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.69% (556.03 USD)
По эквити:
14.98% (876.65 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPJPY 579
USDJPY 577
CADJPY 570
archived 18
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPJPY 732
USDJPY 356
CADJPY 47
archived 902
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPJPY 109K
USDJPY 34K
CADJPY 20K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +240.33 USD
Худший трейд: -544 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +55.38 USD
Макс. убыток в серии: -35.54 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTime-ECN
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 1
AxiTrader-US07-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real06
0.00 × 1
Windsor-REAL
0.00 × 53
Exness-Real
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 1
AxiTrader-US888-Live
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
XMGlobal-Real 14
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 1
STOUK-Real
0.00 × 1
XMTrading-Real 11
0.00 × 1
AxiTrader-US05-Live
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 3
TitanFX-03
0.00 × 2
ICMarkets-Live20
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 9
еще 156...
Нет отзывов
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.10.30 10:47
No swaps are charged on the signal account
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.09.11 09:40
Share of trading days is too low
2025.07.01 04:07
No swaps are charged on the signal account
2025.06.23 08:49
No swaps are charged
2025.06.23 08:49
No swaps are charged
2025.06.11 17:26
No swaps are charged on the signal account
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.20 19:09
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 05:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.24 12:50
No swaps are charged
2025.04.24 12:50
No swaps are charged
2025.04.24 09:05
No swaps are charged on the signal account
2025.04.21 08:22
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.17 08:43
No swaps are charged
2025.04.17 08:43
No swaps are charged
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Valiant One
30 USD в месяц
41%
0
0
USD
7K
USD
49
98%
1 744
77%
98%
1.66
1.17
USD
15%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.