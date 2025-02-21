SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Valiant One
Dany Wardiyanto

Valiant One

Dany Wardiyanto
0 comentarios
Fiabilidad
49 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 41%
FBS-Real-2
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 744
Transacciones Rentables:
1 347 (77.23%)
Transacciones Irrentables:
397 (22.76%)
Mejor transacción:
240.33 USD
Peor transacción:
-543.86 USD
Beneficio Bruto:
5 123.90 USD (451 082 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 086.59 USD (288 648 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
38 (55.38 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
736.79 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
97.94%
Carga máxima del depósito:
2.91%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
57
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
3.66
Transacciones Largas:
1 545 (88.59%)
Transacciones Cortas:
199 (11.41%)
Factor de Beneficio:
1.66
Beneficio Esperado:
1.17 USD
Beneficio medio:
3.80 USD
Pérdidas medias:
-7.77 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-35.54 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-556.03 USD (2)
Crecimiento al mes:
-2.13%
Pronóstico anual:
-25.88%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
556.03 USD (9.69%)
Reducción relativa:
De balance:
9.69% (556.03 USD)
De fondos:
14.98% (876.65 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPJPY 579
USDJPY 577
CADJPY 570
archived 18
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPJPY 732
USDJPY 356
CADJPY 47
archived 902
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPJPY 109K
USDJPY 34K
CADJPY 20K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +240.33 USD
Peor transacción: -544 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +55.38 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -35.54 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ForexTime-ECN
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 1
AxiTrader-US07-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real06
0.00 × 1
Windsor-REAL
0.00 × 53
Exness-Real
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 1
AxiTrader-US888-Live
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
XMGlobal-Real 14
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 1
STOUK-Real
0.00 × 1
XMTrading-Real 11
0.00 × 1
AxiTrader-US05-Live
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 3
TitanFX-03
0.00 × 2
ICMarkets-Live20
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 9
otros 156...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.10.30 10:47
No swaps are charged on the signal account
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.09.11 09:40
Share of trading days is too low
2025.07.01 04:07
No swaps are charged on the signal account
2025.06.23 08:49
No swaps are charged
2025.06.23 08:49
No swaps are charged
2025.06.11 17:26
No swaps are charged on the signal account
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.20 19:09
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 05:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.24 12:50
No swaps are charged
2025.04.24 12:50
No swaps are charged
2025.04.24 09:05
No swaps are charged on the signal account
2025.04.21 08:22
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.17 08:43
No swaps are charged
2025.04.17 08:43
No swaps are charged
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Valiant One
30 USD al mes
41%
0
0
USD
7K
USD
49
98%
1 744
77%
98%
1.66
1.17
USD
15%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.