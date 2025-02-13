- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
903
利益トレード:
633 (70.09%)
損失トレード:
270 (29.90%)
ベストトレード:
115.10 USD
最悪のトレード:
-153.28 USD
総利益:
9 173.76 USD (1 330 309 pips)
総損失:
-9 059.70 USD (746 945 pips)
最大連続の勝ち:
31 (347.60 USD)
最大連続利益:
367.02 USD (14)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
23.01%
最大入金額:
205.90%
最近のトレード:
11 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
0.08
長いトレード:
425 (47.07%)
短いトレード:
478 (52.93%)
プロフィットファクター:
1.01
期待されたペイオフ:
0.13 USD
平均利益:
14.49 USD
平均損失:
-33.55 USD
最大連続の負け:
10 (-422.18 USD)
最大連続損失:
-422.18 USD (10)
月間成長:
24.24%
年間予想:
294.13%
アルゴリズム取引:
41%
残高によるドローダウン:
絶対:
387.36 USD
最大の:
1 518.49 USD (48.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
69.20% (1 518.49 USD)
エクイティによる:
89.42% (679.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|747
|NAS100.r
|50
|SP500.r
|41
|DJ30.r
|33
|CL-OIL
|16
|BTCUSD
|15
|EURUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-529
|NAS100.r
|120
|SP500.r
|4
|DJ30.r
|377
|CL-OIL
|138
|BTCUSD
|5
|EURUSD
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-612
|NAS100.r
|132K
|SP500.r
|4.5K
|DJ30.r
|382K
|CL-OIL
|3.2K
|BTCUSD
|62K
|EURUSD
|-28
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +115.10 USD
最悪のトレード: -153 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +347.60 USD
最大連続損失: -422.18 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 2
|
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|2.50 × 62
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
MFA Success Trading - CopyTrade
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
-14%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
43
41%
903
70%
23%
1.01
0.13
USD
USD
89%
1:500