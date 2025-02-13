シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / MFACT
Edward Ong

MFACT

Edward Ong
レビュー0件
43週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -14%
VantageInternational-Live 3
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
903
利益トレード:
633 (70.09%)
損失トレード:
270 (29.90%)
ベストトレード:
115.10 USD
最悪のトレード:
-153.28 USD
総利益:
9 173.76 USD (1 330 309 pips)
総損失:
-9 059.70 USD (746 945 pips)
最大連続の勝ち:
31 (347.60 USD)
最大連続利益:
367.02 USD (14)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
23.01%
最大入金額:
205.90%
最近のトレード:
11 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
0.08
長いトレード:
425 (47.07%)
短いトレード:
478 (52.93%)
プロフィットファクター:
1.01
期待されたペイオフ:
0.13 USD
平均利益:
14.49 USD
平均損失:
-33.55 USD
最大連続の負け:
10 (-422.18 USD)
最大連続損失:
-422.18 USD (10)
月間成長:
24.24%
年間予想:
294.13%
アルゴリズム取引:
41%
残高によるドローダウン:
絶対:
387.36 USD
最大の:
1 518.49 USD (48.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
69.20% (1 518.49 USD)
エクイティによる:
89.42% (679.20 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 747
NAS100.r 50
SP500.r 41
DJ30.r 33
CL-OIL 16
BTCUSD 15
EURUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -529
NAS100.r 120
SP500.r 4
DJ30.r 377
CL-OIL 138
BTCUSD 5
EURUSD -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -612
NAS100.r 132K
SP500.r 4.5K
DJ30.r 382K
CL-OIL 3.2K
BTCUSD 62K
EURUSD -28
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +115.10 USD
最悪のトレード: -153 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +347.60 USD
最大連続損失: -422.18 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
2.50 × 62
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
MFA Success Trading - CopyTrade
レビューなし
2025.12.23 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 16:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 09:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 08:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 07:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 11:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 10:30
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 03:20
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 07:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 06:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.31 17:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 11:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 08:08
No swaps are charged
2025.10.16 08:08
No swaps are charged
2025.10.16 07:27
No swaps are charged on the signal account
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
MFACT
100 USD/月
-14%
0
0
USD
1.2K
USD
43
41%
903
70%
23%
1.01
0.13
USD
89%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください