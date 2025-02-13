- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
903
Transacciones Rentables:
633 (70.09%)
Transacciones Irrentables:
270 (29.90%)
Mejor transacción:
115.10 USD
Peor transacción:
-153.28 USD
Beneficio Bruto:
9 173.76 USD (1 330 309 pips)
Pérdidas Brutas:
-9 059.70 USD (746 945 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (347.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
367.02 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
23.01%
Carga máxima del depósito:
205.90%
Último trade:
9 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
0.08
Transacciones Largas:
425 (47.07%)
Transacciones Cortas:
478 (52.93%)
Factor de Beneficio:
1.01
Beneficio Esperado:
0.13 USD
Beneficio medio:
14.49 USD
Pérdidas medias:
-33.55 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-422.18 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-422.18 USD (10)
Crecimiento al mes:
24.24%
Pronóstico anual:
294.13%
Trading algorítmico:
41%
Reducción de balance:
Absoluto:
387.36 USD
Máxima:
1 518.49 USD (48.50%)
Reducción relativa:
De balance:
69.20% (1 518.49 USD)
De fondos:
89.42% (679.20 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|747
|NAS100.r
|50
|SP500.r
|41
|DJ30.r
|33
|CL-OIL
|16
|BTCUSD
|15
|EURUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-529
|NAS100.r
|120
|SP500.r
|4
|DJ30.r
|377
|CL-OIL
|138
|BTCUSD
|5
|EURUSD
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-612
|NAS100.r
|132K
|SP500.r
|4.5K
|DJ30.r
|382K
|CL-OIL
|3.2K
|BTCUSD
|62K
|EURUSD
|-28
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +115.10 USD
Peor transacción: -153 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +347.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -422.18 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 2
|
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|2.50 × 62
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
MFA Success Trading - CopyTrade
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
100 USD al mes
-14%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
43
41%
903
70%
23%
1.01
0.13
USD
USD
89%
1:500