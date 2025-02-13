SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / MFACT
Edward Ong

MFACT

Edward Ong
0 comentarios
43 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2025 -14%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
903
Transacciones Rentables:
633 (70.09%)
Transacciones Irrentables:
270 (29.90%)
Mejor transacción:
115.10 USD
Peor transacción:
-153.28 USD
Beneficio Bruto:
9 173.76 USD (1 330 309 pips)
Pérdidas Brutas:
-9 059.70 USD (746 945 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (347.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
367.02 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
23.01%
Carga máxima del depósito:
205.90%
Último trade:
9 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
0.08
Transacciones Largas:
425 (47.07%)
Transacciones Cortas:
478 (52.93%)
Factor de Beneficio:
1.01
Beneficio Esperado:
0.13 USD
Beneficio medio:
14.49 USD
Pérdidas medias:
-33.55 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-422.18 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-422.18 USD (10)
Crecimiento al mes:
24.24%
Pronóstico anual:
294.13%
Trading algorítmico:
41%
Reducción de balance:
Absoluto:
387.36 USD
Máxima:
1 518.49 USD (48.50%)
Reducción relativa:
De balance:
69.20% (1 518.49 USD)
De fondos:
89.42% (679.20 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 747
NAS100.r 50
SP500.r 41
DJ30.r 33
CL-OIL 16
BTCUSD 15
EURUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -529
NAS100.r 120
SP500.r 4
DJ30.r 377
CL-OIL 138
BTCUSD 5
EURUSD -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -612
NAS100.r 132K
SP500.r 4.5K
DJ30.r 382K
CL-OIL 3.2K
BTCUSD 62K
EURUSD -28
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +115.10 USD
Peor transacción: -153 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +347.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -422.18 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
2.50 × 62
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
MFA Success Trading - CopyTrade
No hay comentarios
2025.12.23 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 16:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 09:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 08:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 07:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 11:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 10:30
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 03:20
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 07:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 06:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.31 17:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 11:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 08:08
No swaps are charged
2025.10.16 08:08
No swaps are charged
2025.10.16 07:27
No swaps are charged on the signal account
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
MFACT
100 USD al mes
-14%
0
0
USD
1.2K
USD
43
41%
903
70%
23%
1.01
0.13
USD
89%
1:500
Copiar

