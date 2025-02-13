시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / MFACT
Edward Ong

MFACT

Edward Ong
0 리뷰
46
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -14%
VantageInternational-Live 3
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
904
이익 거래:
633 (70.02%)
손실 거래:
271 (29.98%)
최고의 거래:
115.10 USD
최악의 거래:
-153.28 USD
총 수익:
9 173.76 USD (1 330 309 pips)
총 손실:
-9 060.48 USD (747 022 pips)
연속 최대 이익:
31 (347.60 USD)
연속 최대 이익:
367.02 USD (14)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
21.09%
최대 입금량:
205.90%
최근 거래:
20 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
0.07
롱(주식매수):
426 (47.12%)
숏(주식차입매도):
478 (52.88%)
수익 요인:
1.01
기대수익:
0.13 USD
평균 이익:
14.49 USD
평균 손실:
-33.43 USD
연속 최대 손실:
10 (-422.18 USD)
연속 최대 손실:
-422.18 USD (10)
월별 성장률:
4.24%
연간 예측:
51.42%
Algo 트레이딩:
41%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
387.36 USD
최대한의:
1 518.49 USD (48.50%)
상대적 삭감:
잔고별:
69.20% (1 518.49 USD)
자본금별:
89.42% (679.20 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 748
NAS100.r 50
SP500.r 41
DJ30.r 33
CL-OIL 16
BTCUSD 15
EURUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -530
NAS100.r 120
SP500.r 4
DJ30.r 377
CL-OIL 138
BTCUSD 5
EURUSD -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -689
NAS100.r 132K
SP500.r 4.5K
DJ30.r 382K
CL-OIL 3.2K
BTCUSD 62K
EURUSD -28
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +115.10 USD
최악의 거래: -153 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +347.60 USD
연속 최대 손실: -422.18 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
2.50 × 62
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
MFA Success Trading - CopyTrade
리뷰 없음
2026.01.08 06:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.08 05:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 16:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 09:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 08:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 07:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 11:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 10:30
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 03:20
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 07:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 06:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.31 17:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 11:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 08:08
No swaps are charged
2025.10.16 08:08
No swaps are charged
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
MFACT
월별 100 USD
-14%
0
0
USD
1.2K
USD
46
41%
904
70%
21%
1.01
0.13
USD
89%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.