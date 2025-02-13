- Wachstum
Trades insgesamt:
903
Gewinntrades:
633 (70.09%)
Verlusttrades:
270 (29.90%)
Bester Trade:
115.10 USD
Schlechtester Trade:
-153.28 USD
Bruttoprofit:
9 173.76 USD (1 330 309 pips)
Bruttoverlust:
-9 059.70 USD (746 945 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (347.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
367.02 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
23.01%
Max deposit load:
205.90%
Letzter Trade:
12 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
0.08
Long-Positionen:
425 (47.07%)
Short-Positionen:
478 (52.93%)
Profit-Faktor:
1.01
Mathematische Gewinnerwartung:
0.13 USD
Durchschnittlicher Profit:
14.49 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-33.55 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-422.18 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-422.18 USD (10)
Wachstum pro Monat :
24.24%
Jahresprognose:
294.13%
Algo-Trading:
41%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
387.36 USD
Maximaler:
1 518.49 USD (48.50%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
69.20% (1 518.49 USD)
Kapital:
89.42% (679.20 USD)
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|747
|NAS100.r
|50
|SP500.r
|41
|DJ30.r
|33
|CL-OIL
|16
|BTCUSD
|15
|EURUSD
|1
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-529
|NAS100.r
|120
|SP500.r
|4
|DJ30.r
|377
|CL-OIL
|138
|BTCUSD
|5
|EURUSD
|-1
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-612
|NAS100.r
|132K
|SP500.r
|4.5K
|DJ30.r
|382K
|CL-OIL
|3.2K
|BTCUSD
|62K
|EURUSD
|-28
Bester Trade: +115.10 USD
Schlechtester Trade: -153 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +347.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -422.18 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 2
|
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|2.50 × 62
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
MFA Success Trading - CopyTrade
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
100 USD pro Monat
-14%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
43
41%
903
70%
23%
1.01
0.13
USD
USD
89%
1:500