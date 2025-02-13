SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / MFACT
Edward Ong

MFACT

Edward Ong
0 Bewertungen
43 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -14%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
903
Gewinntrades:
633 (70.09%)
Verlusttrades:
270 (29.90%)
Bester Trade:
115.10 USD
Schlechtester Trade:
-153.28 USD
Bruttoprofit:
9 173.76 USD (1 330 309 pips)
Bruttoverlust:
-9 059.70 USD (746 945 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (347.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
367.02 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
23.01%
Max deposit load:
205.90%
Letzter Trade:
12 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
0.08
Long-Positionen:
425 (47.07%)
Short-Positionen:
478 (52.93%)
Profit-Faktor:
1.01
Mathematische Gewinnerwartung:
0.13 USD
Durchschnittlicher Profit:
14.49 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-33.55 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-422.18 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-422.18 USD (10)
Wachstum pro Monat :
24.24%
Jahresprognose:
294.13%
Algo-Trading:
41%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
387.36 USD
Maximaler:
1 518.49 USD (48.50%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
69.20% (1 518.49 USD)
Kapital:
89.42% (679.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 747
NAS100.r 50
SP500.r 41
DJ30.r 33
CL-OIL 16
BTCUSD 15
EURUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -529
NAS100.r 120
SP500.r 4
DJ30.r 377
CL-OIL 138
BTCUSD 5
EURUSD -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -612
NAS100.r 132K
SP500.r 4.5K
DJ30.r 382K
CL-OIL 3.2K
BTCUSD 62K
EURUSD -28
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +115.10 USD
Schlechtester Trade: -153 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +347.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -422.18 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
2.50 × 62
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
MFA Success Trading - CopyTrade
Keine Bewertungen
2025.12.23 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 16:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 09:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 08:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 07:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 11:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 10:30
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 03:20
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 07:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 06:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.31 17:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 11:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 08:08
No swaps are charged
2025.10.16 08:08
No swaps are charged
2025.10.16 07:27
No swaps are charged on the signal account
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
MFACT
100 USD pro Monat
-14%
0
0
USD
1.2K
USD
43
41%
903
70%
23%
1.01
0.13
USD
89%
1:500
