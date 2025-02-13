SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / MFACT
Edward Ong

MFACT

Edward Ong
0 comentários
43 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 -14%
VantageInternational-Live 3
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
903
Negociações com lucro:
633 (70.09%)
Negociações com perda:
270 (29.90%)
Melhor negociação:
115.10 USD
Pior negociação:
-153.28 USD
Lucro bruto:
9 173.76 USD (1 330 309 pips)
Perda bruta:
-9 059.70 USD (746 945 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (347.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
367.02 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
23.01%
Depósito máximo carregado:
205.90%
Último negócio:
10 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
0.08
Negociações longas:
425 (47.07%)
Negociações curtas:
478 (52.93%)
Fator de lucro:
1.01
Valor esperado:
0.13 USD
Lucro médio:
14.49 USD
Perda média:
-33.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-422.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-422.18 USD (10)
Crescimento mensal:
24.24%
Previsão anual:
294.13%
Algotrading:
41%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
387.36 USD
Máximo:
1 518.49 USD (48.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
69.20% (1 518.49 USD)
Pelo Capital Líquido:
89.42% (679.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 747
NAS100.r 50
SP500.r 41
DJ30.r 33
CL-OIL 16
BTCUSD 15
EURUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -529
NAS100.r 120
SP500.r 4
DJ30.r 377
CL-OIL 138
BTCUSD 5
EURUSD -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -612
NAS100.r 132K
SP500.r 4.5K
DJ30.r 382K
CL-OIL 3.2K
BTCUSD 62K
EURUSD -28
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +115.10 USD
Pior negociação: -153 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +347.60 USD
Máxima perda consecutiva: -422.18 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
2.50 × 62
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
MFA Success Trading - CopyTrade
Sem comentários
2025.12.23 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 16:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 09:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 08:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 07:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 11:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 10:30
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 03:20
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 07:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 06:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.31 17:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 11:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 08:08
No swaps are charged
2025.10.16 08:08
No swaps are charged
2025.10.16 07:27
No swaps are charged on the signal account
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
MFACT
100 USD por mês
-14%
0
0
USD
1.2K
USD
43
41%
903
70%
23%
1.01
0.13
USD
89%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.