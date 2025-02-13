- Crescimento
Negociações:
903
Negociações com lucro:
633 (70.09%)
Negociações com perda:
270 (29.90%)
Melhor negociação:
115.10 USD
Pior negociação:
-153.28 USD
Lucro bruto:
9 173.76 USD (1 330 309 pips)
Perda bruta:
-9 059.70 USD (746 945 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (347.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
367.02 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
23.01%
Depósito máximo carregado:
205.90%
Último negócio:
10 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
0.08
Negociações longas:
425 (47.07%)
Negociações curtas:
478 (52.93%)
Fator de lucro:
1.01
Valor esperado:
0.13 USD
Lucro médio:
14.49 USD
Perda média:
-33.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-422.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-422.18 USD (10)
Crescimento mensal:
24.24%
Previsão anual:
294.13%
Algotrading:
41%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
387.36 USD
Máximo:
1 518.49 USD (48.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
69.20% (1 518.49 USD)
Pelo Capital Líquido:
89.42% (679.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|747
|NAS100.r
|50
|SP500.r
|41
|DJ30.r
|33
|CL-OIL
|16
|BTCUSD
|15
|EURUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-529
|NAS100.r
|120
|SP500.r
|4
|DJ30.r
|377
|CL-OIL
|138
|BTCUSD
|5
|EURUSD
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-612
|NAS100.r
|132K
|SP500.r
|4.5K
|DJ30.r
|382K
|CL-OIL
|3.2K
|BTCUSD
|62K
|EURUSD
|-28
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 2
|
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|2.50 × 62
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
MFA Success Trading - CopyTrade
Sem comentários
