Edward Ong

MFACT

Edward Ong
0 recensioni
31 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 -34%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
817
Profit Trade:
572 (70.01%)
Loss Trade:
245 (29.99%)
Best Trade:
95.74 USD
Worst Trade:
-153.28 USD
Profitto lordo:
8 154.10 USD (1 304 493 pips)
Perdita lorda:
-8 304.00 USD (720 903 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (347.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
347.60 USD (31)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
29.66%
Massimo carico di deposito:
50.04%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.11
Long Trade:
349 (42.72%)
Short Trade:
468 (57.28%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.18 USD
Profitto medio:
14.26 USD
Perdita media:
-33.89 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-422.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-422.18 USD (10)
Crescita mensile:
-41.78%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
36%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
241.03 USD
Massimale:
1 372.16 USD (43.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
62.61% (1 372.16 USD)
Per equità:
26.13% (394.51 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 661
NAS100.r 50
SP500.r 41
DJ30.r 33
CL-OIL 16
BTCUSD 15
EURUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -793
NAS100.r 120
SP500.r 4
DJ30.r 377
CL-OIL 138
BTCUSD 5
EURUSD -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -386
NAS100.r 132K
SP500.r 4.5K
DJ30.r 382K
CL-OIL 3.2K
BTCUSD 62K
EURUSD -28
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +95.74 USD
Worst Trade: -153 USD
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +347.60 USD
Massima perdita consecutiva: -422.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
2.13 × 56
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
MFA Success Trading - CopyTrade
Non ci sono recensioni
2025.09.26 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 02:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 18:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 21:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 21:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 15:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 12:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 09:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 06:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 16:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 00:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 14:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 08:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 00:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 19:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.16 13:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 16:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 09:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 15:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MFACT
100USD al mese
-34%
0
0
USD
914
USD
31
36%
817
70%
30%
0.98
-0.18
USD
63%
1:500
