Edward Ong

MFACT

Edward Ong
0 отзывов
43 недели
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 -14%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
903
Прибыльных трейдов:
633 (70.09%)
Убыточных трейдов:
270 (29.90%)
Лучший трейд:
115.10 USD
Худший трейд:
-153.28 USD
Общая прибыль:
9 173.76 USD (1 330 309 pips)
Общий убыток:
-9 059.70 USD (746 945 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (347.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
367.02 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
23.01%
Макс. загрузка депозита:
205.90%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.08
Длинных трейдов:
425 (47.07%)
Коротких трейдов:
478 (52.93%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.13 USD
Средняя прибыль:
14.49 USD
Средний убыток:
-33.55 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-422.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-422.18 USD (10)
Прирост в месяц:
24.24%
Годовой прогноз:
294.13%
Алготрейдинг:
41%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
387.36 USD
Максимальная:
1 518.49 USD (48.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
69.20% (1 518.49 USD)
По эквити:
89.42% (679.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 747
NAS100.r 50
SP500.r 41
DJ30.r 33
CL-OIL 16
BTCUSD 15
EURUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -529
NAS100.r 120
SP500.r 4
DJ30.r 377
CL-OIL 138
BTCUSD 5
EURUSD -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -612
NAS100.r 132K
SP500.r 4.5K
DJ30.r 382K
CL-OIL 3.2K
BTCUSD 62K
EURUSD -28
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +115.10 USD
Худший трейд: -153 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +347.60 USD
Макс. убыток в серии: -422.18 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
2.50 × 62
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
MFA Success Trading - CopyTrade
Нет отзывов
2025.12.23 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 16:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 09:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 08:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 07:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 11:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 10:30
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 03:20
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 07:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 06:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.31 17:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 11:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 08:08
No swaps are charged
2025.10.16 08:08
No swaps are charged
2025.10.16 07:27
No swaps are charged on the signal account
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
