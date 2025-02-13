- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
903
Прибыльных трейдов:
633 (70.09%)
Убыточных трейдов:
270 (29.90%)
Лучший трейд:
115.10 USD
Худший трейд:
-153.28 USD
Общая прибыль:
9 173.76 USD (1 330 309 pips)
Общий убыток:
-9 059.70 USD (746 945 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (347.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
367.02 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
23.01%
Макс. загрузка депозита:
205.90%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.08
Длинных трейдов:
425 (47.07%)
Коротких трейдов:
478 (52.93%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.13 USD
Средняя прибыль:
14.49 USD
Средний убыток:
-33.55 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-422.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-422.18 USD (10)
Прирост в месяц:
24.24%
Годовой прогноз:
294.13%
Алготрейдинг:
41%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
387.36 USD
Максимальная:
1 518.49 USD (48.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
69.20% (1 518.49 USD)
По эквити:
89.42% (679.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|747
|NAS100.r
|50
|SP500.r
|41
|DJ30.r
|33
|CL-OIL
|16
|BTCUSD
|15
|EURUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-529
|NAS100.r
|120
|SP500.r
|4
|DJ30.r
|377
|CL-OIL
|138
|BTCUSD
|5
|EURUSD
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-612
|NAS100.r
|132K
|SP500.r
|4.5K
|DJ30.r
|382K
|CL-OIL
|3.2K
|BTCUSD
|62K
|EURUSD
|-28
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +115.10 USD
Худший трейд: -153 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +347.60 USD
Макс. убыток в серии: -422.18 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 2
|
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|2.50 × 62
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
MFA Success Trading - CopyTrade
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
-14%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
43
41%
903
70%
23%
1.01
0.13
USD
USD
89%
1:500