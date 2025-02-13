SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / MFACT
Edward Ong

MFACT

Edward Ong
0 avis
31 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 -36%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
811
Bénéfice trades:
567 (69.91%)
Perte trades:
244 (30.09%)
Meilleure transaction:
95.74 USD
Pire transaction:
-153.28 USD
Bénéfice brut:
8 117.89 USD (1 303 289 pips)
Perte brute:
-8 298.78 USD (720 730 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (347.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
347.60 USD (31)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
29.66%
Charge de dépôt maximale:
50.04%
Dernier trade:
48 il y a des minutes
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
-0.13
Longs trades:
344 (42.42%)
Courts trades:
467 (57.58%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-0.22 USD
Bénéfice moyen:
14.32 USD
Perte moyenne:
-34.01 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-422.18 USD)
Perte consécutive maximale:
-422.18 USD (10)
Croissance mensuelle:
-44.76%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
36%
Prélèvement par solde:
Absolu:
241.03 USD
Maximal:
1 372.16 USD (43.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
62.61% (1 372.16 USD)
Par fonds propres:
26.13% (394.51 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 655
NAS100.r 50
SP500.r 41
DJ30.r 33
CL-OIL 16
BTCUSD 15
EURUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -824
NAS100.r 120
SP500.r 4
DJ30.r 377
CL-OIL 138
BTCUSD 5
EURUSD -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -1.4K
NAS100.r 132K
SP500.r 4.5K
DJ30.r 382K
CL-OIL 3.2K
BTCUSD 62K
EURUSD -28
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +95.74 USD
Pire transaction: -153 USD
Gains consécutifs maximales: 31
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +347.60 USD
Perte consécutive maximale: -422.18 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
2.13 × 56
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
MFA Success Trading - CopyTrade
Aucun avis
2025.09.23 02:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 18:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 21:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 21:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 15:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 12:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 09:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 06:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 16:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 00:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 14:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 08:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 00:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 19:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.16 13:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 16:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 09:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 15:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 17:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MFACT
100 USD par mois
-36%
0
0
USD
883
USD
31
36%
811
69%
30%
0.97
-0.22
USD
63%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.