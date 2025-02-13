SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MFACT
Edward Ong

MFACT

Edward Ong
0 inceleme
31 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -34%
VantageInternational-Live 3
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
817
Kârla kapanan işlemler:
572 (70.01%)
Zararla kapanan işlemler:
245 (29.99%)
En iyi işlem:
95.74 USD
En kötü işlem:
-153.28 USD
Brüt kâr:
8 154.10 USD (1 304 493 pips)
Brüt zarar:
-8 304.00 USD (720 903 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (347.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
347.60 USD (31)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
29.66%
Maks. mevduat yükü:
50.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.11
Alış işlemleri:
349 (42.72%)
Satış işlemleri:
468 (57.28%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.18 USD
Ortalama kâr:
14.26 USD
Ortalama zarar:
-33.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-422.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-422.18 USD (10)
Aylık büyüme:
-38.08%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
36%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
241.03 USD
Maksimum:
1 372.16 USD (43.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
62.61% (1 372.16 USD)
Varlığa göre:
26.13% (394.51 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 661
NAS100.r 50
SP500.r 41
DJ30.r 33
CL-OIL 16
BTCUSD 15
EURUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -793
NAS100.r 120
SP500.r 4
DJ30.r 377
CL-OIL 138
BTCUSD 5
EURUSD -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -386
NAS100.r 132K
SP500.r 4.5K
DJ30.r 382K
CL-OIL 3.2K
BTCUSD 62K
EURUSD -28
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +95.74 USD
En kötü işlem: -153 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +347.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -422.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
2.13 × 56
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
MFA Success Trading - CopyTrade
İnceleme yok
2025.09.26 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 02:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 18:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 21:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 21:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 15:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 12:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 09:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 06:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 16:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 00:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 14:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 08:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 00:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 19:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.16 13:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 16:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 09:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 15:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MFACT
Ayda 100 USD
-34%
0
0
USD
914
USD
31
36%
817
70%
30%
0.98
-0.18
USD
63%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.