İşlemler:
817
Kârla kapanan işlemler:
572 (70.01%)
Zararla kapanan işlemler:
245 (29.99%)
En iyi işlem:
95.74 USD
En kötü işlem:
-153.28 USD
Brüt kâr:
8 154.10 USD (1 304 493 pips)
Brüt zarar:
-8 304.00 USD (720 903 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (347.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
347.60 USD (31)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
29.66%
Maks. mevduat yükü:
50.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.11
Alış işlemleri:
349 (42.72%)
Satış işlemleri:
468 (57.28%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.18 USD
Ortalama kâr:
14.26 USD
Ortalama zarar:
-33.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-422.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-422.18 USD (10)
Aylık büyüme:
-38.08%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
36%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
241.03 USD
Maksimum:
1 372.16 USD (43.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
62.61% (1 372.16 USD)
Varlığa göre:
26.13% (394.51 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|661
|NAS100.r
|50
|SP500.r
|41
|DJ30.r
|33
|CL-OIL
|16
|BTCUSD
|15
|EURUSD
|1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-793
|NAS100.r
|120
|SP500.r
|4
|DJ30.r
|377
|CL-OIL
|138
|BTCUSD
|5
|EURUSD
|-1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-386
|NAS100.r
|132K
|SP500.r
|4.5K
|DJ30.r
|382K
|CL-OIL
|3.2K
|BTCUSD
|62K
|EURUSD
|-28
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
En iyi işlem: +95.74 USD
En kötü işlem: -153 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +347.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -422.18 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
MFA Success Trading - CopyTrade
İnceleme yok
Ayda 100 USD
-34%
0
0
USD
USD
914
USD
USD
31
36%
817
70%
30%
0.98
-0.18
USD
USD
63%
1:500