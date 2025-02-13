信号部分
MFACT
Edward Ong

MFACT

Edward Ong
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
903
盈利交易:
633 (70.09%)
亏损交易:
270 (29.90%)
最好交易:
115.10 USD
最差交易:
-153.28 USD
毛利:
9 173.76 USD (1 330 309 pips)
毛利亏损:
-9 059.70 USD (746 945 pips)
最大连续赢利:
31 (347.60 USD)
最大连续盈利:
367.02 USD (14)
夏普比率:
0.01
交易活动:
23.01%
最大入金加载:
205.90%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.08
长期交易:
425 (47.07%)
短期交易:
478 (52.93%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.13 USD
平均利润:
14.49 USD
平均损失:
-33.55 USD
最大连续失误:
10 (-422.18 USD)
最大连续亏损:
-422.18 USD (10)
每月增长:
24.24%
年度预测:
294.13%
算法交易:
41%
结余跌幅:
绝对:
387.36 USD
最大值:
1 518.49 USD (48.50%)
相对跌幅:
结余:
69.20% (1 518.49 USD)
净值:
89.42% (679.20 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 747
NAS100.r 50
SP500.r 41
DJ30.r 33
CL-OIL 16
BTCUSD 15
EURUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -529
NAS100.r 120
SP500.r 4
DJ30.r 377
CL-OIL 138
BTCUSD 5
EURUSD -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -612
NAS100.r 132K
SP500.r 4.5K
DJ30.r 382K
CL-OIL 3.2K
BTCUSD 62K
EURUSD -28
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +115.10 USD
最差交易: -153 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +347.60 USD
最大连续亏损: -422.18 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
2.50 × 62
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
MFA Success Trading - CopyTrade
没有评论
2025.12.23 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 16:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 09:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 08:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 07:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 11:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 10:30
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 03:20
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 07:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 06:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.31 17:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 11:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 08:08
No swaps are charged
2025.10.16 08:08
No swaps are charged
2025.10.16 07:27
No swaps are charged on the signal account
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
