- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
903
盈利交易:
633 (70.09%)
亏损交易:
270 (29.90%)
最好交易:
115.10 USD
最差交易:
-153.28 USD
毛利:
9 173.76 USD (1 330 309 pips)
毛利亏损:
-9 059.70 USD (746 945 pips)
最大连续赢利:
31 (347.60 USD)
最大连续盈利:
367.02 USD (14)
夏普比率:
0.01
交易活动:
23.01%
最大入金加载:
205.90%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.08
长期交易:
425 (47.07%)
短期交易:
478 (52.93%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.13 USD
平均利润:
14.49 USD
平均损失:
-33.55 USD
最大连续失误:
10 (-422.18 USD)
最大连续亏损:
-422.18 USD (10)
每月增长:
24.24%
年度预测:
294.13%
算法交易:
41%
结余跌幅:
绝对:
387.36 USD
最大值:
1 518.49 USD (48.50%)
相对跌幅:
结余:
69.20% (1 518.49 USD)
净值:
89.42% (679.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|747
|NAS100.r
|50
|SP500.r
|41
|DJ30.r
|33
|CL-OIL
|16
|BTCUSD
|15
|EURUSD
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-529
|NAS100.r
|120
|SP500.r
|4
|DJ30.r
|377
|CL-OIL
|138
|BTCUSD
|5
|EURUSD
|-1
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-612
|NAS100.r
|132K
|SP500.r
|4.5K
|DJ30.r
|382K
|CL-OIL
|3.2K
|BTCUSD
|62K
|EURUSD
|-28
- 入金加载
- 提取
最好交易: +115.10 USD
最差交易: -153 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +347.60 USD
最大连续亏损: -422.18 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
MFA Success Trading - CopyTrade
