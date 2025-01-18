- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
767
利益トレード:
401 (52.28%)
損失トレード:
366 (47.72%)
ベストトレード:
504.00 BRL
最悪のトレード:
-395.00 BRL
総利益:
26 810.00 BRL (134 050 pips)
総損失:
-25 321.00 BRL (126 605 pips)
最大連続の勝ち:
10 (341.00 BRL)
最大連続利益:
654.00 BRL (9)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
10.69%
最大入金額:
11.29%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.52
長いトレード:
239 (31.16%)
短いトレード:
528 (68.84%)
プロフィットファクター:
1.06
期待されたペイオフ:
1.94 BRL
平均利益:
66.86 BRL
平均損失:
-69.18 BRL
最大連続の負け:
11 (-583.00 BRL)
最大連続損失:
-737.00 BRL (7)
月間成長:
20.51%
年間予想:
248.80%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
130.00 BRL
最大の:
2 854.00 BRL (47.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
47.42% (2 854.00 BRL)
エクイティによる:
7.41% (291.00 BRL)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|WINM25
|140
|WINV25
|125
|WINQ25
|110
|WINJ25
|109
|WINZ25
|108
|WING25
|91
|WINZ24
|71
|WING26
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|WINM25
|320
|WINV25
|472
|WINQ25
|-309
|WINJ25
|-206
|WINZ25
|-496
|WING25
|732
|WINZ24
|74
|WING26
|69
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|WINM25
|3.6K
|WINV25
|5.4K
|WINQ25
|-3.5K
|WINJ25
|-2.3K
|WINZ25
|-5.6K
|WING25
|8.3K
|WINZ24
|835
|WING26
|785
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +504.00 BRL
最悪のトレード: -395 BRL
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +341.00 BRL
最大連続損失: -583.00 BRL
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.33 × 648
|
XPMT5-PRD
|5.84 × 2276
Este sinal serve para deixar os dados públicos, para um preço menor e mais informações, por favor me contate pelo instagram @outliers.invest.
