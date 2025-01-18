シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Portifolio IA XP
Arthur Aquino Lino De Souza

Portifolio IA XP

Arthur Aquino Lino De Souza
レビュー0件
信頼性
60週間
0 / 0 USD
月額  200  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 53%
XPMT5-PRD
1:1
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
767
利益トレード:
401 (52.28%)
損失トレード:
366 (47.72%)
ベストトレード:
504.00 BRL
最悪のトレード:
-395.00 BRL
総利益:
26 810.00 BRL (134 050 pips)
総損失:
-25 321.00 BRL (126 605 pips)
最大連続の勝ち:
10 (341.00 BRL)
最大連続利益:
654.00 BRL (9)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
10.69%
最大入金額:
11.29%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.52
長いトレード:
239 (31.16%)
短いトレード:
528 (68.84%)
プロフィットファクター:
1.06
期待されたペイオフ:
1.94 BRL
平均利益:
66.86 BRL
平均損失:
-69.18 BRL
最大連続の負け:
11 (-583.00 BRL)
最大連続損失:
-737.00 BRL (7)
月間成長:
20.51%
年間予想:
248.80%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
130.00 BRL
最大の:
2 854.00 BRL (47.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
47.42% (2 854.00 BRL)
エクイティによる:
7.41% (291.00 BRL)

配布

シンボル ディール Sell Buy
WINM25 140
WINV25 125
WINQ25 110
WINJ25 109
WINZ25 108
WING25 91
WINZ24 71
WING26 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
WINM25 320
WINV25 472
WINQ25 -309
WINJ25 -206
WINZ25 -496
WING25 732
WINZ24 74
WING26 69
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
WINM25 3.6K
WINV25 5.4K
WINQ25 -3.5K
WINJ25 -2.3K
WINZ25 -5.6K
WING25 8.3K
WINZ24 835
WING26 785
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +504.00 BRL
最悪のトレード: -395 BRL
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +341.00 BRL
最大連続損失: -583.00 BRL

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

GenialInvestimentos-PRD
4.33 × 648
XPMT5-PRD
5.84 × 2276
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Este sinal serve para deixar os dados públicos, para um preço menor e mais informações, por favor me contate pelo instagram @outliers.invest.
レビューなし
2025.06.05 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 20:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 19:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 12:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.28 18:17
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.9% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.27 19:00
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.93% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 15:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.19 19:07
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.48% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.24 21:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.24 20:21
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.5% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Portifolio IA XP
200 USD/月
53%
0
0
USD
4.3K
BRL
60
99%
767
52%
11%
1.05
1.94
BRL
47%
1:1
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください