- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
616
Profit Trade:
323 (52.43%)
Loss Trade:
293 (47.56%)
Best Trade:
484.00 BRL
Worst Trade:
-395.00 BRL
Profitto lordo:
22 285.00 BRL (111 425 pips)
Perdita lorda:
-19 860.00 BRL (99 300 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (341.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
654.00 BRL (9)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
10.69%
Massimo carico di deposito:
11.29%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.11
Long Trade:
201 (32.63%)
Short Trade:
415 (67.37%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
3.94 BRL
Profitto medio:
68.99 BRL
Perdita media:
-67.78 BRL
Massime perdite consecutive:
11 (-583.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-737.00 BRL (7)
Crescita mensile:
9.75%
Previsione annuale:
118.36%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
130.00 BRL
Massimale:
2 178.00 BRL (36.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.19% (2 178.00 BRL)
Per equità:
7.07% (398.00 BRL)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WINM25
|140
|WINQ25
|110
|WINJ25
|109
|WINV25
|95
|WING25
|91
|WINZ24
|71
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WINM25
|320
|WINQ25
|-309
|WINJ25
|-206
|WINV25
|459
|WING25
|732
|WINZ24
|74
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WINM25
|3.6K
|WINQ25
|-3.5K
|WINJ25
|-2.3K
|WINV25
|5.2K
|WING25
|8.3K
|WINZ24
|835
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +484.00 BRL
Worst Trade: -395 BRL
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +341.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -583.00 BRL
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.33 × 648
|
XPMT5-PRD
|5.84 × 2276
Este sinal serve para deixar os dados públicos, para um preço menor e mais informações, por favor me contate pelo instagram @outliers.invest.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
200USD al mese
86%
0
0
USD
USD
5.2K
BRL
BRL
47
99%
616
52%
11%
1.12
3.94
BRL
BRL
36%
1:1