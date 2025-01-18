SegnaliSezioni
Arthur Aquino Lino De Souza

Portifolio IA XP

Arthur Aquino Lino De Souza
0 recensioni
Affidabilità
47 settimane
0 / 0 USD
Copia per 200 USD al mese
crescita dal 2024 86%
XPMT5-PRD
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
616
Profit Trade:
323 (52.43%)
Loss Trade:
293 (47.56%)
Best Trade:
484.00 BRL
Worst Trade:
-395.00 BRL
Profitto lordo:
22 285.00 BRL (111 425 pips)
Perdita lorda:
-19 860.00 BRL (99 300 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (341.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
654.00 BRL (9)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
10.69%
Massimo carico di deposito:
11.29%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.11
Long Trade:
201 (32.63%)
Short Trade:
415 (67.37%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
3.94 BRL
Profitto medio:
68.99 BRL
Perdita media:
-67.78 BRL
Massime perdite consecutive:
11 (-583.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-737.00 BRL (7)
Crescita mensile:
9.75%
Previsione annuale:
118.36%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
130.00 BRL
Massimale:
2 178.00 BRL (36.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.19% (2 178.00 BRL)
Per equità:
7.07% (398.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINM25 140
WINQ25 110
WINJ25 109
WINV25 95
WING25 91
WINZ24 71
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINM25 320
WINQ25 -309
WINJ25 -206
WINV25 459
WING25 732
WINZ24 74
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINM25 3.6K
WINQ25 -3.5K
WINJ25 -2.3K
WINV25 5.2K
WING25 8.3K
WINZ24 835
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +484.00 BRL
Worst Trade: -395 BRL
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +341.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -583.00 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GenialInvestimentos-PRD
4.33 × 648
XPMT5-PRD
5.84 × 2276
Este sinal serve para deixar os dados públicos, para um preço menor e mais informações, por favor me contate pelo instagram @outliers.invest.
Non ci sono recensioni
2025.06.05 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 20:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 19:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 12:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.28 18:17
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.9% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.27 19:00
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.93% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 15:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.19 19:07
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.48% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.24 21:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.24 20:21
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.5% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
