SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Portifolio IA XP
Arthur Aquino Lino De Souza

Portifolio IA XP

Arthur Aquino Lino De Souza
0 inceleme
Güvenilirlik
47 hafta
0 / 0 USD
Ayda 200 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 86%
XPMT5-PRD
1:1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
616
Kârla kapanan işlemler:
323 (52.43%)
Zararla kapanan işlemler:
293 (47.56%)
En iyi işlem:
484.00 BRL
En kötü işlem:
-395.00 BRL
Brüt kâr:
22 285.00 BRL (111 425 pips)
Brüt zarar:
-19 860.00 BRL (99 300 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (341.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
654.00 BRL (9)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
10.69%
Maks. mevduat yükü:
11.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.11
Alış işlemleri:
201 (32.63%)
Satış işlemleri:
415 (67.37%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
3.94 BRL
Ortalama kâr:
68.99 BRL
Ortalama zarar:
-67.78 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-583.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-737.00 BRL (7)
Aylık büyüme:
9.34%
Yıllık tahmin:
113.35%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
130.00 BRL
Maksimum:
2 178.00 BRL (36.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.19% (2 178.00 BRL)
Varlığa göre:
7.07% (398.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINM25 140
WINQ25 110
WINJ25 109
WINV25 95
WING25 91
WINZ24 71
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINM25 320
WINQ25 -309
WINJ25 -206
WINV25 459
WING25 732
WINZ24 74
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINM25 3.6K
WINQ25 -3.5K
WINJ25 -2.3K
WINV25 5.2K
WING25 8.3K
WINZ24 835
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +484.00 BRL
En kötü işlem: -395 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +341.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -583.00 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GenialInvestimentos-PRD
4.33 × 648
XPMT5-PRD
5.84 × 2276
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Este sinal serve para deixar os dados públicos, para um preço menor e mais informações, por favor me contate pelo instagram @outliers.invest.
İnceleme yok
2025.06.05 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 20:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 19:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 12:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.28 18:17
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.9% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.27 19:00
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.93% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 15:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.19 19:07
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.48% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.24 21:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.24 20:21
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.5% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Portifolio IA XP
Ayda 200 USD
86%
0
0
USD
5.2K
BRL
47
99%
616
52%
11%
1.12
3.94
BRL
36%
1:1
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.