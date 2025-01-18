- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
616
Kârla kapanan işlemler:
323 (52.43%)
Zararla kapanan işlemler:
293 (47.56%)
En iyi işlem:
484.00 BRL
En kötü işlem:
-395.00 BRL
Brüt kâr:
22 285.00 BRL (111 425 pips)
Brüt zarar:
-19 860.00 BRL (99 300 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (341.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
654.00 BRL (9)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
10.69%
Maks. mevduat yükü:
11.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.11
Alış işlemleri:
201 (32.63%)
Satış işlemleri:
415 (67.37%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
3.94 BRL
Ortalama kâr:
68.99 BRL
Ortalama zarar:
-67.78 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-583.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-737.00 BRL (7)
Aylık büyüme:
9.34%
Yıllık tahmin:
113.35%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
130.00 BRL
Maksimum:
2 178.00 BRL (36.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.19% (2 178.00 BRL)
Varlığa göre:
7.07% (398.00 BRL)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|WINM25
|140
|WINQ25
|110
|WINJ25
|109
|WINV25
|95
|WING25
|91
|WINZ24
|71
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|WINM25
|320
|WINQ25
|-309
|WINJ25
|-206
|WINV25
|459
|WING25
|732
|WINZ24
|74
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|WINM25
|3.6K
|WINQ25
|-3.5K
|WINJ25
|-2.3K
|WINV25
|5.2K
|WING25
|8.3K
|WINZ24
|835
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +484.00 BRL
En kötü işlem: -395 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +341.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -583.00 BRL
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Este sinal serve para deixar os dados públicos, para um preço menor e mais informações, por favor me contate pelo instagram @outliers.invest.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 200 USD
86%
0
0
USD
USD
5.2K
BRL
BRL
47
99%
616
52%
11%
1.12
3.94
BRL
BRL
36%
1:1