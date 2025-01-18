- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
767
Negociações com lucro:
401 (52.28%)
Negociações com perda:
366 (47.72%)
Melhor negociação:
504.00 BRL
Pior negociação:
-395.00 BRL
Lucro bruto:
26 810.00 BRL (134 050 pips)
Perda bruta:
-25 321.00 BRL (126 605 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (341.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
654.00 BRL (9)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
10.69%
Depósito máximo carregado:
11.29%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.52
Negociações longas:
239 (31.16%)
Negociações curtas:
528 (68.84%)
Fator de lucro:
1.06
Valor esperado:
1.94 BRL
Lucro médio:
66.86 BRL
Perda média:
-69.18 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-583.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-737.00 BRL (7)
Crescimento mensal:
21.91%
Previsão anual:
265.81%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
130.00 BRL
Máximo:
2 854.00 BRL (47.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
47.42% (2 854.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
7.41% (291.00 BRL)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|WINM25
|140
|WINV25
|125
|WINQ25
|110
|WINJ25
|109
|WINZ25
|108
|WING25
|91
|WINZ24
|71
|WING26
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|WINM25
|320
|WINV25
|472
|WINQ25
|-309
|WINJ25
|-206
|WINZ25
|-496
|WING25
|732
|WINZ24
|74
|WING26
|69
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|WINM25
|3.6K
|WINV25
|5.4K
|WINQ25
|-3.5K
|WINJ25
|-2.3K
|WINZ25
|-5.6K
|WING25
|8.3K
|WINZ24
|835
|WING26
|785
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +504.00 BRL
Pior negociação: -395 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +341.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -583.00 BRL
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.33 × 648
|
XPMT5-PRD
|5.84 × 2276
Este sinal serve para deixar os dados públicos, para um preço menor e mais informações, por favor me contate pelo instagram @outliers.invest.
Sem comentários
