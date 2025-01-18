SinaisSeções
Arthur Aquino Lino De Souza

Portifolio IA XP

Arthur Aquino Lino De Souza
0 comentários
Confiabilidade
60 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 53%
XPMT5-PRD
1:1
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
767
Negociações com lucro:
401 (52.28%)
Negociações com perda:
366 (47.72%)
Melhor negociação:
504.00 BRL
Pior negociação:
-395.00 BRL
Lucro bruto:
26 810.00 BRL (134 050 pips)
Perda bruta:
-25 321.00 BRL (126 605 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (341.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
654.00 BRL (9)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
10.69%
Depósito máximo carregado:
11.29%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.52
Negociações longas:
239 (31.16%)
Negociações curtas:
528 (68.84%)
Fator de lucro:
1.06
Valor esperado:
1.94 BRL
Lucro médio:
66.86 BRL
Perda média:
-69.18 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-583.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-737.00 BRL (7)
Crescimento mensal:
21.91%
Previsão anual:
265.81%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
130.00 BRL
Máximo:
2 854.00 BRL (47.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
47.42% (2 854.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
7.41% (291.00 BRL)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
WINM25 140
WINV25 125
WINQ25 110
WINJ25 109
WINZ25 108
WING25 91
WINZ24 71
WING26 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
WINM25 320
WINV25 472
WINQ25 -309
WINJ25 -206
WINZ25 -496
WING25 732
WINZ24 74
WING26 69
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
WINM25 3.6K
WINV25 5.4K
WINQ25 -3.5K
WINJ25 -2.3K
WINZ25 -5.6K
WING25 8.3K
WINZ24 835
WING26 785
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +504.00 BRL
Pior negociação: -395 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +341.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -583.00 BRL

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

GenialInvestimentos-PRD
4.33 × 648
XPMT5-PRD
5.84 × 2276
Este sinal serve para deixar os dados públicos, para um preço menor e mais informações, por favor me contate pelo instagram @outliers.invest.
Sem comentários
2025.06.05 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 20:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 19:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 12:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.28 18:17
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.9% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.27 19:00
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.93% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 15:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.19 19:07
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.48% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.24 21:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.24 20:21
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.5% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Portifolio IA XP
200 USD por mês
53%
0
0
USD
4.3K
BRL
60
99%
767
52%
11%
1.05
1.94
BRL
47%
1:1
