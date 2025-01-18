시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Portifolio IA XP
Arthur Aquino Lino De Souza

Portifolio IA XP

Arthur Aquino Lino De Souza
0 리뷰
안정성
61
0 / 0 USD
월별 200 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 49%
XPMT5-PRD
1:1
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
779
이익 거래:
405 (51.98%)
손실 거래:
374 (48.01%)
최고의 거래:
504.00 BRL
최악의 거래:
-395.00 BRL
총 수익:
27 219.00 BRL (136 095 pips)
총 손실:
-25 846.00 BRL (129 230 pips)
연속 최대 이익:
10 (341.00 BRL)
연속 최대 이익:
654.00 BRL (9)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
10.69%
최대 입금량:
11.29%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
0.48
롱(주식매수):
241 (30.94%)
숏(주식차입매도):
538 (69.06%)
수익 요인:
1.05
기대수익:
1.76 BRL
평균 이익:
67.21 BRL
평균 손실:
-69.11 BRL
연속 최대 손실:
11 (-583.00 BRL)
연속 최대 손실:
-737.00 BRL (7)
월별 성장률:
32.07%
연간 예측:
389.13%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
130.00 BRL
최대한의:
2 854.00 BRL (47.42%)
상대적 삭감:
잔고별:
47.42% (2 854.00 BRL)
자본금별:
7.41% (291.00 BRL)

배포

심볼 Sell Buy
WINM25 140
WINV25 125
WINQ25 110
WINJ25 109
WINZ25 108
WING25 91
WINZ24 71
WING26 25
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
WINM25 320
WINV25 472
WINQ25 -309
WINJ25 -206
WINZ25 -496
WING25 732
WINZ24 74
WING26 18
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
WINM25 3.6K
WINV25 5.4K
WINQ25 -3.5K
WINJ25 -2.3K
WINZ25 -5.6K
WING25 8.3K
WINZ24 835
WING26 205
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +504.00 BRL
최악의 거래: -395 BRL
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +341.00 BRL
연속 최대 손실: -583.00 BRL

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XPMT5-PRD"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

GenialInvestimentos-PRD
4.33 × 648
XPMT5-PRD
5.84 × 2276
Este sinal serve para deixar os dados públicos, para um preço menor e mais informações, por favor me contate pelo instagram @outliers.invest.
리뷰 없음
2025.06.05 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 20:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 19:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 12:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.28 18:17
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.9% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.27 19:00
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.93% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 15:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.19 19:07
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.48% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.24 21:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.24 20:21
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.5% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.