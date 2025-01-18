信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Portifolio IA XP
Arthur Aquino Lino De Souza

Portifolio IA XP

Arthur Aquino Lino De Souza
0条评论
可靠性
59
0 / 0 USD
每月复制 200 USD per 
增长自 2024 53%
XPMT5-PRD
1:1
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
766
盈利交易:
401 (52.34%)
亏损交易:
365 (47.65%)
最好交易:
504.00 BRL
最差交易:
-395.00 BRL
毛利:
26 810.00 BRL (134 050 pips)
毛利亏损:
-25 309.00 BRL (126 545 pips)
最大连续赢利:
10 (341.00 BRL)
最大连续盈利:
654.00 BRL (9)
夏普比率:
0.04
交易活动:
10.69%
最大入金加载:
11.29%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.53
长期交易:
239 (31.20%)
短期交易:
527 (68.80%)
利润因子:
1.06
预期回报:
1.96 BRL
平均利润:
66.86 BRL
平均损失:
-69.34 BRL
最大连续失误:
11 (-583.00 BRL)
最大连续亏损:
-737.00 BRL (7)
每月增长:
11.00%
年度预测:
133.50%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
130.00 BRL
最大值:
2 854.00 BRL (47.42%)
相对跌幅:
结余:
47.42% (2 854.00 BRL)
净值:
7.41% (291.00 BRL)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
WINM25 140
WINV25 125
WINQ25 110
WINJ25 109
WINZ25 108
WING25 91
WINZ24 71
WING26 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
WINM25 320
WINV25 472
WINQ25 -309
WINJ25 -206
WINZ25 -496
WING25 732
WINZ24 74
WING26 75
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
WINM25 3.6K
WINV25 5.4K
WINQ25 -3.5K
WINJ25 -2.3K
WINZ25 -5.6K
WING25 8.3K
WINZ24 835
WING26 845
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +504.00 BRL
最差交易: -395 BRL
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +341.00 BRL
最大连续亏损: -583.00 BRL

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XPMT5-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

GenialInvestimentos-PRD
4.33 × 648
XPMT5-PRD
5.84 × 2276
Este sinal serve para deixar os dados públicos, para um preço menor e mais informações, por favor me contate pelo instagram @outliers.invest.
没有评论
2025.06.05 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 20:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 19:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 12:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.28 18:17
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.9% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.27 19:00
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.93% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 15:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.19 19:07
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.48% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.24 21:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.24 20:21
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.5% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Portifolio IA XP
每月200 USD
53%
0
0
USD
4.3K
BRL
59
99%
766
52%
11%
1.05
1.96
BRL
47%
1:1
