- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
766
盈利交易:
401 (52.34%)
亏损交易:
365 (47.65%)
最好交易:
504.00 BRL
最差交易:
-395.00 BRL
毛利:
26 810.00 BRL (134 050 pips)
毛利亏损:
-25 309.00 BRL (126 545 pips)
最大连续赢利:
10 (341.00 BRL)
最大连续盈利:
654.00 BRL (9)
夏普比率:
0.04
交易活动:
10.69%
最大入金加载:
11.29%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.53
长期交易:
239 (31.20%)
短期交易:
527 (68.80%)
利润因子:
1.06
预期回报:
1.96 BRL
平均利润:
66.86 BRL
平均损失:
-69.34 BRL
最大连续失误:
11 (-583.00 BRL)
最大连续亏损:
-737.00 BRL (7)
每月增长:
11.00%
年度预测:
133.50%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
130.00 BRL
最大值:
2 854.00 BRL (47.42%)
相对跌幅:
结余:
47.42% (2 854.00 BRL)
净值:
7.41% (291.00 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WINM25
|140
|WINV25
|125
|WINQ25
|110
|WINJ25
|109
|WINZ25
|108
|WING25
|91
|WINZ24
|71
|WING26
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WINM25
|320
|WINV25
|472
|WINQ25
|-309
|WINJ25
|-206
|WINZ25
|-496
|WING25
|732
|WINZ24
|74
|WING26
|75
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WINM25
|3.6K
|WINV25
|5.4K
|WINQ25
|-3.5K
|WINJ25
|-2.3K
|WINZ25
|-5.6K
|WING25
|8.3K
|WINZ24
|835
|WING26
|845
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +504.00 BRL
最差交易: -395 BRL
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +341.00 BRL
最大连续亏损: -583.00 BRL
Este sinal serve para deixar os dados públicos, para um preço menor e mais informações, por favor me contate pelo instagram @outliers.invest.
