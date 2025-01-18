- Croissance
Trades:
613
Bénéfice trades:
321 (52.36%)
Perte trades:
292 (47.63%)
Meilleure transaction:
484.00 BRL
Pire transaction:
-395.00 BRL
Bénéfice brut:
22 218.00 BRL (111 090 pips)
Perte brute:
-19 838.00 BRL (99 190 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (341.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
654.00 BRL (9)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
10.69%
Charge de dépôt maximale:
11.29%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
1.09
Longs trades:
201 (32.79%)
Courts trades:
412 (67.21%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
3.88 BRL
Bénéfice moyen:
69.21 BRL
Perte moyenne:
-67.94 BRL
Pertes consécutives maximales:
11 (-583.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-737.00 BRL (7)
Croissance mensuelle:
10.57%
Prévision annuelle:
128.29%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
130.00 BRL
Maximal:
2 178.00 BRL (36.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.19% (2 178.00 BRL)
Par fonds propres:
7.07% (398.00 BRL)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|WINM25
|140
|WINQ25
|110
|WINJ25
|109
|WINV25
|92
|WING25
|91
|WINZ24
|71
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|WINM25
|320
|WINQ25
|-309
|WINJ25
|-206
|WINV25
|439
|WING25
|732
|WINZ24
|74
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|WINM25
|3.6K
|WINQ25
|-3.5K
|WINJ25
|-2.3K
|WINV25
|5K
|WING25
|8.3K
|WINZ24
|835
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Meilleure transaction: +484.00 BRL
Pire transaction: -395 BRL
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +341.00 BRL
Perte consécutive maximale: -583.00 BRL
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.33 × 648
|
XPMT5-PRD
|5.84 × 2276
Este sinal serve para deixar os dados públicos, para um preço menor e mais informações, por favor me contate pelo instagram @outliers.invest.
Aucun avis
200 USD par mois
85%
0
0
USD
USD
5.2K
BRL
BRL
47
99%
613
52%
11%
1.11
3.88
BRL
BRL
36%
1:1