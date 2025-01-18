SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Portifolio IA XP
Arthur Aquino Lino De Souza

Portifolio IA XP

Arthur Aquino Lino De Souza
0 avis
Fiabilité
47 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 200 USD par mois
croissance depuis 2024 85%
XPMT5-PRD
1:1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
613
Bénéfice trades:
321 (52.36%)
Perte trades:
292 (47.63%)
Meilleure transaction:
484.00 BRL
Pire transaction:
-395.00 BRL
Bénéfice brut:
22 218.00 BRL (111 090 pips)
Perte brute:
-19 838.00 BRL (99 190 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (341.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
654.00 BRL (9)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
10.69%
Charge de dépôt maximale:
11.29%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
1.09
Longs trades:
201 (32.79%)
Courts trades:
412 (67.21%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
3.88 BRL
Bénéfice moyen:
69.21 BRL
Perte moyenne:
-67.94 BRL
Pertes consécutives maximales:
11 (-583.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-737.00 BRL (7)
Croissance mensuelle:
10.57%
Prévision annuelle:
128.29%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
130.00 BRL
Maximal:
2 178.00 BRL (36.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.19% (2 178.00 BRL)
Par fonds propres:
7.07% (398.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINM25 140
WINQ25 110
WINJ25 109
WINV25 92
WING25 91
WINZ24 71
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINM25 320
WINQ25 -309
WINJ25 -206
WINV25 439
WING25 732
WINZ24 74
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINM25 3.6K
WINQ25 -3.5K
WINJ25 -2.3K
WINV25 5K
WING25 8.3K
WINZ24 835
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +484.00 BRL
Pire transaction: -395 BRL
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +341.00 BRL
Perte consécutive maximale: -583.00 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GenialInvestimentos-PRD
4.33 × 648
XPMT5-PRD
5.84 × 2276
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Este sinal serve para deixar os dados públicos, para um preço menor e mais informações, por favor me contate pelo instagram @outliers.invest.
Aucun avis
2025.06.05 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 20:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 19:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 12:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.28 18:17
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.9% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.27 19:00
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.93% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 15:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.19 19:07
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.48% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.24 21:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.24 20:21
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.5% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Portifolio IA XP
200 USD par mois
85%
0
0
USD
5.2K
BRL
47
99%
613
52%
11%
1.11
3.88
BRL
36%
1:1
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.