Arthur Aquino Lino De Souza

Portifolio IA XP

Arthur Aquino Lino De Souza
0 comentarios
Fiabilidad
60 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 200 USD al mes
incremento desde 2024 53%
XPMT5-PRD
1:1
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
767
Transacciones Rentables:
401 (52.28%)
Transacciones Irrentables:
366 (47.72%)
Mejor transacción:
504.00 BRL
Peor transacción:
-395.00 BRL
Beneficio Bruto:
26 810.00 BRL (134 050 pips)
Pérdidas Brutas:
-25 321.00 BRL (126 605 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (341.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
654.00 BRL (9)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
10.69%
Carga máxima del depósito:
11.29%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.52
Transacciones Largas:
239 (31.16%)
Transacciones Cortas:
528 (68.84%)
Factor de Beneficio:
1.06
Beneficio Esperado:
1.94 BRL
Beneficio medio:
66.86 BRL
Pérdidas medias:
-69.18 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-583.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-737.00 BRL (7)
Crecimiento al mes:
20.64%
Pronóstico anual:
250.44%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
130.00 BRL
Máxima:
2 854.00 BRL (47.42%)
Reducción relativa:
De balance:
47.42% (2 854.00 BRL)
De fondos:
7.41% (291.00 BRL)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
WINM25 140
WINV25 125
WINQ25 110
WINJ25 109
WINZ25 108
WING25 91
WINZ24 71
WING26 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
WINM25 320
WINV25 472
WINQ25 -309
WINJ25 -206
WINZ25 -496
WING25 732
WINZ24 74
WING26 69
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
WINM25 3.6K
WINV25 5.4K
WINQ25 -3.5K
WINJ25 -2.3K
WINZ25 -5.6K
WING25 8.3K
WINZ24 835
WING26 785
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +504.00 BRL
Peor transacción: -395 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +341.00 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -583.00 BRL

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XPMT5-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

GenialInvestimentos-PRD
4.33 × 648
XPMT5-PRD
5.84 × 2276
Este sinal serve para deixar os dados públicos, para um preço menor e mais informações, por favor me contate pelo instagram @outliers.invest.
No hay comentarios
2025.06.05 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 20:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 19:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 12:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.28 18:17
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.9% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.27 19:00
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.93% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 15:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.19 19:07
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.48% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.24 21:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.24 20:21
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.5% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
