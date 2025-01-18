- Incremento
Total de Trades:
767
Transacciones Rentables:
401 (52.28%)
Transacciones Irrentables:
366 (47.72%)
Mejor transacción:
504.00 BRL
Peor transacción:
-395.00 BRL
Beneficio Bruto:
26 810.00 BRL (134 050 pips)
Pérdidas Brutas:
-25 321.00 BRL (126 605 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (341.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
654.00 BRL (9)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
10.69%
Carga máxima del depósito:
11.29%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.52
Transacciones Largas:
239 (31.16%)
Transacciones Cortas:
528 (68.84%)
Factor de Beneficio:
1.06
Beneficio Esperado:
1.94 BRL
Beneficio medio:
66.86 BRL
Pérdidas medias:
-69.18 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-583.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-737.00 BRL (7)
Crecimiento al mes:
20.64%
Pronóstico anual:
250.44%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
130.00 BRL
Máxima:
2 854.00 BRL (47.42%)
Reducción relativa:
De balance:
47.42% (2 854.00 BRL)
De fondos:
7.41% (291.00 BRL)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|WINM25
|140
|WINV25
|125
|WINQ25
|110
|WINJ25
|109
|WINZ25
|108
|WING25
|91
|WINZ24
|71
|WING26
|13
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|WINM25
|320
|WINV25
|472
|WINQ25
|-309
|WINJ25
|-206
|WINZ25
|-496
|WING25
|732
|WINZ24
|74
|WING26
|69
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|WINM25
|3.6K
|WINV25
|5.4K
|WINQ25
|-3.5K
|WINJ25
|-2.3K
|WINZ25
|-5.6K
|WING25
|8.3K
|WINZ24
|835
|WING26
|785
Mejor transacción: +504.00 BRL
Peor transacción: -395 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +341.00 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -583.00 BRL
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XPMT5-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Este sinal serve para deixar os dados públicos, para um preço menor e mais informações, por favor me contate pelo instagram @outliers.invest.
