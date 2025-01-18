- Прирост
Всего трейдов:
766
Прибыльных трейдов:
401 (52.34%)
Убыточных трейдов:
365 (47.65%)
Лучший трейд:
504.00 BRL
Худший трейд:
-395.00 BRL
Общая прибыль:
26 810.00 BRL (134 050 pips)
Общий убыток:
-25 309.00 BRL (126 545 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (341.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
654.00 BRL (9)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
10.69%
Макс. загрузка депозита:
11.29%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.53
Длинных трейдов:
239 (31.20%)
Коротких трейдов:
527 (68.80%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
1.96 BRL
Средняя прибыль:
66.86 BRL
Средний убыток:
-69.34 BRL
Макс. серия проигрышей:
11 (-583.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-737.00 BRL (7)
Прирост в месяц:
8.65%
Годовой прогноз:
104.97%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
130.00 BRL
Максимальная:
2 854.00 BRL (47.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.42% (2 854.00 BRL)
По эквити:
7.41% (291.00 BRL)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WINM25
|140
|WINV25
|125
|WINQ25
|110
|WINJ25
|109
|WINZ25
|108
|WING25
|91
|WINZ24
|71
|WING26
|12
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WINM25
|320
|WINV25
|472
|WINQ25
|-309
|WINJ25
|-206
|WINZ25
|-496
|WING25
|732
|WINZ24
|74
|WING26
|75
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WINM25
|3.6K
|WINV25
|5.4K
|WINQ25
|-3.5K
|WINJ25
|-2.3K
|WINZ25
|-5.6K
|WING25
|8.3K
|WINZ24
|835
|WING26
|845
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +504.00 BRL
Худший трейд: -395 BRL
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +341.00 BRL
Макс. убыток в серии: -583.00 BRL
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Este sinal serve para deixar os dados públicos, para um preço menor e mais informações, por favor me contate pelo instagram @outliers.invest.
Нет отзывов
