СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Portifolio IA XP
Arthur Aquino Lino De Souza

Portifolio IA XP

Arthur Aquino Lino De Souza
0 отзывов
Надежность
59 недель
0 / 0 USD
Копировать за 200 USD в месяц
прирост с 2024 53%
XPMT5-PRD
1:1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
766
Прибыльных трейдов:
401 (52.34%)
Убыточных трейдов:
365 (47.65%)
Лучший трейд:
504.00 BRL
Худший трейд:
-395.00 BRL
Общая прибыль:
26 810.00 BRL (134 050 pips)
Общий убыток:
-25 309.00 BRL (126 545 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (341.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
654.00 BRL (9)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
10.69%
Макс. загрузка депозита:
11.29%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.53
Длинных трейдов:
239 (31.20%)
Коротких трейдов:
527 (68.80%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
1.96 BRL
Средняя прибыль:
66.86 BRL
Средний убыток:
-69.34 BRL
Макс. серия проигрышей:
11 (-583.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-737.00 BRL (7)
Прирост в месяц:
8.65%
Годовой прогноз:
104.97%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
130.00 BRL
Максимальная:
2 854.00 BRL (47.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.42% (2 854.00 BRL)
По эквити:
7.41% (291.00 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WINM25 140
WINV25 125
WINQ25 110
WINJ25 109
WINZ25 108
WING25 91
WINZ24 71
WING26 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WINM25 320
WINV25 472
WINQ25 -309
WINJ25 -206
WINZ25 -496
WING25 732
WINZ24 74
WING26 75
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WINM25 3.6K
WINV25 5.4K
WINQ25 -3.5K
WINJ25 -2.3K
WINZ25 -5.6K
WING25 8.3K
WINZ24 835
WING26 845
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +504.00 BRL
Худший трейд: -395 BRL
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +341.00 BRL
Макс. убыток в серии: -583.00 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GenialInvestimentos-PRD
4.33 × 648
XPMT5-PRD
5.84 × 2276
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Este sinal serve para deixar os dados públicos, para um preço menor e mais informações, por favor me contate pelo instagram @outliers.invest.
Нет отзывов
2025.06.05 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 20:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 19:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 12:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.28 18:17
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.9% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.27 19:00
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.93% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 15:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.19 19:07
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.48% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.24 21:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.24 20:21
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.5% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Portifolio IA XP
200 USD в месяц
53%
0
0
USD
4.3K
BRL
59
99%
766
52%
11%
1.05
1.96
BRL
47%
1:1
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.