Trades insgesamt:
767
Gewinntrades:
401 (52.28%)
Verlusttrades:
366 (47.72%)
Bester Trade:
504.00 BRL
Schlechtester Trade:
-395.00 BRL
Bruttoprofit:
26 810.00 BRL (134 050 pips)
Bruttoverlust:
-25 321.00 BRL (126 605 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (341.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
654.00 BRL (9)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
10.69%
Max deposit load:
11.29%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
0.52
Long-Positionen:
239 (31.16%)
Short-Positionen:
528 (68.84%)
Profit-Faktor:
1.06
Mathematische Gewinnerwartung:
1.94 BRL
Durchschnittlicher Profit:
66.86 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-69.18 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-583.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-737.00 BRL (7)
Wachstum pro Monat :
20.84%
Jahresprognose:
252.92%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
130.00 BRL
Maximaler:
2 854.00 BRL (47.42%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
47.42% (2 854.00 BRL)
Kapital:
7.41% (291.00 BRL)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|WINM25
|140
|WINV25
|125
|WINQ25
|110
|WINJ25
|109
|WINZ25
|108
|WING25
|91
|WINZ24
|71
|WING26
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|WINM25
|320
|WINV25
|472
|WINQ25
|-309
|WINJ25
|-206
|WINZ25
|-496
|WING25
|732
|WINZ24
|74
|WING26
|69
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|WINM25
|3.6K
|WINV25
|5.4K
|WINQ25
|-3.5K
|WINJ25
|-2.3K
|WINZ25
|-5.6K
|WING25
|8.3K
|WINZ24
|835
|WING26
|785
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Bester Trade: +504.00 BRL
Schlechtester Trade: -395 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +341.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -583.00 BRL
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XPMT5-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.33 × 648
|
XPMT5-PRD
|5.84 × 2276
Este sinal serve para deixar os dados públicos, para um preço menor e mais informações, por favor me contate pelo instagram @outliers.invest.
Keine Bewertungen
