Signale / MetaTrader 5 / Portifolio IA XP
Arthur Aquino Lino De Souza

Portifolio IA XP

Arthur Aquino Lino De Souza
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
60 Wochen
0 / 0 USD
Für 200 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 53%
XPMT5-PRD
1:1
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
767
Gewinntrades:
401 (52.28%)
Verlusttrades:
366 (47.72%)
Bester Trade:
504.00 BRL
Schlechtester Trade:
-395.00 BRL
Bruttoprofit:
26 810.00 BRL (134 050 pips)
Bruttoverlust:
-25 321.00 BRL (126 605 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (341.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
654.00 BRL (9)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
10.69%
Max deposit load:
11.29%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
0.52
Long-Positionen:
239 (31.16%)
Short-Positionen:
528 (68.84%)
Profit-Faktor:
1.06
Mathematische Gewinnerwartung:
1.94 BRL
Durchschnittlicher Profit:
66.86 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-69.18 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-583.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-737.00 BRL (7)
Wachstum pro Monat :
20.84%
Jahresprognose:
252.92%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
130.00 BRL
Maximaler:
2 854.00 BRL (47.42%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
47.42% (2 854.00 BRL)
Kapital:
7.41% (291.00 BRL)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
WINM25 140
WINV25 125
WINQ25 110
WINJ25 109
WINZ25 108
WING25 91
WINZ24 71
WING26 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
WINM25 320
WINV25 472
WINQ25 -309
WINJ25 -206
WINZ25 -496
WING25 732
WINZ24 74
WING26 69
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
WINM25 3.6K
WINV25 5.4K
WINQ25 -3.5K
WINJ25 -2.3K
WINZ25 -5.6K
WING25 8.3K
WINZ24 835
WING26 785
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +504.00 BRL
Schlechtester Trade: -395 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +341.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -583.00 BRL

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XPMT5-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

GenialInvestimentos-PRD
4.33 × 648
XPMT5-PRD
5.84 × 2276
Este sinal serve para deixar os dados públicos, para um preço menor e mais informações, por favor me contate pelo instagram @outliers.invest.
Keine Bewertungen
2025.06.05 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 20:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 19:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 12:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.28 18:17
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.9% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.27 19:00
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.93% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 15:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.19 19:07
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.48% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.24 21:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.24 20:21
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.5% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.