Andrey Shvecov

EA Four Indicators

Andrey Shvecov
レビュー0件
信頼性
50週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 112%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 726
利益トレード:
1 322 (76.59%)
損失トレード:
404 (23.41%)
ベストトレード:
21.50 USD
最悪のトレード:
-20.06 USD
総利益:
747.58 USD (261 173 pips)
総損失:
-511.31 USD (158 649 pips)
最大連続の勝ち:
24 (9.46 USD)
最大連続利益:
41.80 USD (5)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
6.17%
最大入金額:
84.91%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
56 分
リカバリーファクター:
3.03
長いトレード:
1 021 (59.15%)
短いトレード:
705 (40.85%)
プロフィットファクター:
1.46
期待されたペイオフ:
0.14 USD
平均利益:
0.57 USD
平均損失:
-1.27 USD
最大連続の負け:
14 (-23.23 USD)
最大連続損失:
-73.90 USD (5)
月間成長:
5.82%
年間予想:
73.88%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.86 USD
最大の:
77.85 USD (19.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
25.52% (77.85 USD)
エクイティによる:
32.31% (45.78 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
.US30Cash 1719
BRENT 3
EURUSD 2
USDCHF 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
.US30Cash 236
BRENT 1
EURUSD 0
USDCHF 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
.US30Cash 103K
BRENT 9
EURUSD -2
USDCHF 0
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +21.50 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +9.46 USD
最大連続損失: -23.23 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 5
Exness-Real
0.00 × 2
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.32 × 44
ICMarketsSC-Live11
0.53 × 15
ICMarketsSC-Live10
0.57 × 7
ThreeTrader-Live
0.70 × 20
Exness-Real17
0.73 × 15
Tickmill-Live10
1.00 × 4
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 8
Alpari-Pro.ECN2
1.15 × 33
DooPrime-Live 2
1.17 × 6
AxioryAsia-02Live
1.29 × 14
ICMarketsSC-Live19
1.43 × 7
ICMarketsSC-Live08
1.45 × 22
VantageInternational-Live 18
1.50 × 2
Axi-US06-Live
1.84 × 80
RoboForex-ECN-3
1.97 × 29
ICMarketsSC-Live09
2.00 × 11
TradersWay-Live
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
2.80 × 5
Exness-Real9
2.82 × 11
Exness-Real4
3.00 × 2
26 より多く...
Scalping strategy on the US30 asset.

The robot is trading, trading is conducted only during the Asian trading session. All trading is conducted during the day, transactions are not postponed to the next day.

A low-spread broker of the ECN type is recommended for trading.


Link to the robot https://www.mql5.com/ru/market/product/130120?source=Site+Market+My+Products+Page

My telegram: https://t.me/andrey_shvecov&nbsp;

2025.04.10 00:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 02:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.24 17:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.18 18:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.18 15:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.18 12:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.12 11:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.27 03:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.21 02:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.10 15:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.30 11:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.27 13:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.24 14:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.23 11:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.22 14:35
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.01.22 14:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.21 14:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.21 10:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.16 11:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.13 14:57
Share of trading days is too low
