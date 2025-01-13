- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 726
Negociações com lucro:
1 322 (76.59%)
Negociações com perda:
404 (23.41%)
Melhor negociação:
21.50 USD
Pior negociação:
-20.06 USD
Lucro bruto:
747.58 USD (261 173 pips)
Perda bruta:
-511.31 USD (158 649 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (9.46 USD)
Máximo lucro consecutivo:
41.80 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
6.17%
Depósito máximo carregado:
84.91%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
56 minutos
Fator de recuperação:
3.03
Negociações longas:
1 021 (59.15%)
Negociações curtas:
705 (40.85%)
Fator de lucro:
1.46
Valor esperado:
0.14 USD
Lucro médio:
0.57 USD
Perda média:
-1.27 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-23.23 USD)
Máxima perda consecutiva:
-73.90 USD (5)
Crescimento mensal:
5.96%
Previsão anual:
73.88%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.86 USD
Máximo:
77.85 USD (19.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.52% (77.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
32.31% (45.78 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|.US30Cash
|1719
|BRENT
|3
|EURUSD
|2
|USDCHF
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|.US30Cash
|236
|BRENT
|1
|EURUSD
|0
|USDCHF
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|.US30Cash
|103K
|BRENT
|9
|EURUSD
|-2
|USDCHF
|0
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +21.50 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +9.46 USD
Máxima perda consecutiva: -23.23 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 5
|
Exness-Real
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.32 × 44
|
ICMarketsSC-Live11
|0.53 × 15
|
ICMarketsSC-Live10
|0.57 × 7
|
ThreeTrader-Live
|0.70 × 20
|
Exness-Real17
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live10
|1.00 × 4
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 8
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.15 × 33
|
DooPrime-Live 2
|1.17 × 6
|
AxioryAsia-02Live
|1.29 × 14
|
ICMarketsSC-Live19
|1.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live08
|1.45 × 22
|
VantageInternational-Live 18
|1.50 × 2
|
Axi-US06-Live
|1.84 × 80
|
RoboForex-ECN-3
|1.97 × 29
|
ICMarketsSC-Live09
|2.00 × 11
|
TradersWay-Live
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|2.80 × 5
|
Exness-Real9
|2.82 × 11
|
Exness-Real4
|3.00 × 2
26 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Scalping strategy on the US30 asset.
The robot is trading, trading is conducted only during the Asian trading session. All trading is conducted during the day, transactions are not postponed to the next day.
A low-spread broker of the ECN type is recommended for trading.
Link to the robot https://www.mql5.com/ru/market/product/130120?source=Site+Market+My+Products+Page
My telegram: https://t.me/andrey_shvecov
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
112%
0
0
USD
USD
247
USD
USD
50
99%
1 726
76%
6%
1.46
0.14
USD
USD
32%
1:500