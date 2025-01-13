SinaisSeções
Andrey Shvecov

EA Four Indicators

Andrey Shvecov
0 comentários
Confiabilidade
50 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 112%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 726
Negociações com lucro:
1 322 (76.59%)
Negociações com perda:
404 (23.41%)
Melhor negociação:
21.50 USD
Pior negociação:
-20.06 USD
Lucro bruto:
747.58 USD (261 173 pips)
Perda bruta:
-511.31 USD (158 649 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (9.46 USD)
Máximo lucro consecutivo:
41.80 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
6.17%
Depósito máximo carregado:
84.91%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
56 minutos
Fator de recuperação:
3.03
Negociações longas:
1 021 (59.15%)
Negociações curtas:
705 (40.85%)
Fator de lucro:
1.46
Valor esperado:
0.14 USD
Lucro médio:
0.57 USD
Perda média:
-1.27 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-23.23 USD)
Máxima perda consecutiva:
-73.90 USD (5)
Crescimento mensal:
5.96%
Previsão anual:
73.88%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.86 USD
Máximo:
77.85 USD (19.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.52% (77.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
32.31% (45.78 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
.US30Cash 1719
BRENT 3
EURUSD 2
USDCHF 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
.US30Cash 236
BRENT 1
EURUSD 0
USDCHF 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
.US30Cash 103K
BRENT 9
EURUSD -2
USDCHF 0
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +21.50 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +9.46 USD
Máxima perda consecutiva: -23.23 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 5
Exness-Real
0.00 × 2
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.32 × 44
ICMarketsSC-Live11
0.53 × 15
ICMarketsSC-Live10
0.57 × 7
ThreeTrader-Live
0.70 × 20
Exness-Real17
0.73 × 15
Tickmill-Live10
1.00 × 4
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 8
Alpari-Pro.ECN2
1.15 × 33
DooPrime-Live 2
1.17 × 6
AxioryAsia-02Live
1.29 × 14
ICMarketsSC-Live19
1.43 × 7
ICMarketsSC-Live08
1.45 × 22
VantageInternational-Live 18
1.50 × 2
Axi-US06-Live
1.84 × 80
RoboForex-ECN-3
1.97 × 29
ICMarketsSC-Live09
2.00 × 11
TradersWay-Live
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
2.80 × 5
Exness-Real9
2.82 × 11
Exness-Real4
3.00 × 2
26 mais ...
Scalping strategy on the US30 asset.

The robot is trading, trading is conducted only during the Asian trading session. All trading is conducted during the day, transactions are not postponed to the next day.

A low-spread broker of the ECN type is recommended for trading.


Link to the robot https://www.mql5.com/ru/market/product/130120?source=Site+Market+My+Products+Page

My telegram: https://t.me/andrey_shvecov&nbsp;

Sem comentários
2025.04.10 00:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 02:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.24 17:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.18 18:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.18 15:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.18 12:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.12 11:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.27 03:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.21 02:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.10 15:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.30 11:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.27 13:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.24 14:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.23 11:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.22 14:35
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.01.22 14:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.21 14:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.21 10:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.16 11:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.13 14:57
Share of trading days is too low
