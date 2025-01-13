리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live23 0.00 × 5 Exness-Real 0.00 × 2 RoboForex-ECN-2 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live5 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.32 × 44 ICMarketsSC-Live11 0.53 × 15 ICMarketsSC-Live10 0.57 × 7 ThreeTrader-Live 0.70 × 20 Exness-Real17 0.73 × 15 Pepperstone-Edge02 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live33 1.00 × 8 Tickmill-Live10 1.00 × 4 Alpari-Pro.ECN2 1.15 × 33 DooPrime-Live 2 1.17 × 6 AxioryAsia-02Live 1.29 × 14 ICMarketsSC-Live19 1.43 × 7 ICMarketsSC-Live08 1.45 × 22 VantageInternational-Live 18 1.50 × 2 Axi-US06-Live 1.84 × 80 RoboForex-ECN-3 1.97 × 29 TradersWay-Live 2.00 × 2 ICMarketsSC-Live09 2.00 × 11 ICMarketsSC-Live05 2.80 × 5 Exness-Real9 2.82 × 11 ICMarketsSC-Live25 3.00 × 2 26 더...