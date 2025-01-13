- Прирост
Всего трейдов:
1 726
Прибыльных трейдов:
1 322 (76.59%)
Убыточных трейдов:
404 (23.41%)
Лучший трейд:
21.50 USD
Худший трейд:
-20.06 USD
Общая прибыль:
747.58 USD (261 173 pips)
Общий убыток:
-511.31 USD (158 649 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (9.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
41.80 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
6.17%
Макс. загрузка депозита:
84.91%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
56 минут
Фактор восстановления:
3.03
Длинных трейдов:
1 021 (59.15%)
Коротких трейдов:
705 (40.85%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
0.14 USD
Средняя прибыль:
0.57 USD
Средний убыток:
-1.27 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-23.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-73.90 USD (5)
Прирост в месяц:
6.37%
Годовой прогноз:
79.21%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.86 USD
Максимальная:
77.85 USD (19.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.52% (77.85 USD)
По эквити:
32.31% (45.78 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|.US30Cash
|1719
|BRENT
|3
|EURUSD
|2
|USDCHF
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|.US30Cash
|236
|BRENT
|1
|EURUSD
|0
|USDCHF
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|.US30Cash
|103K
|BRENT
|9
|EURUSD
|-2
|USDCHF
|0
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +21.50 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +9.46 USD
Макс. убыток в серии: -23.23 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 5
|
Exness-Real
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.32 × 44
|
ICMarketsSC-Live11
|0.53 × 15
|
ICMarketsSC-Live10
|0.57 × 7
|
ThreeTrader-Live
|0.70 × 20
|
Exness-Real17
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live10
|1.00 × 4
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 8
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.15 × 33
|
DooPrime-Live 2
|1.17 × 6
|
AxioryAsia-02Live
|1.29 × 14
|
ICMarketsSC-Live19
|1.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live08
|1.45 × 22
|
VantageInternational-Live 18
|1.50 × 2
|
Axi-US06-Live
|1.84 × 80
|
RoboForex-ECN-3
|1.97 × 29
|
ICMarketsSC-Live09
|2.00 × 11
|
TradersWay-Live
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|2.80 × 5
|
Exness-Real9
|2.82 × 11
|
Exness-Real4
|3.00 × 2
Скальперская стратегия на активе US30.
Торгует робот, торговля ведется только в Азиатскую торговую сессию. Вся торговля ведется в течении дня, сделки на следующий день не переносятся.
Для торговли рекомендуется брокер с низким спредом типа ECN.
Ссылка на робота https://www.mql5.com/ru/market/product/130120?source=Site+Market+My+Products+Page
Мои телеграм: https://t.me/andrey_shvecov
