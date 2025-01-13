Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live23 0.00 × 5 Exness-Real 0.00 × 2 RoboForex-ECN-2 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live5 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.32 × 44 ICMarketsSC-Live11 0.53 × 15 ICMarketsSC-Live10 0.57 × 7 ThreeTrader-Live 0.70 × 20 Exness-Real17 0.73 × 15 Tickmill-Live10 1.00 × 4 Pepperstone-Edge02 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live33 1.00 × 8 Alpari-Pro.ECN2 1.15 × 33 DooPrime-Live 2 1.17 × 6 AxioryAsia-02Live 1.29 × 14 ICMarketsSC-Live19 1.43 × 7 ICMarketsSC-Live08 1.45 × 22 VantageInternational-Live 18 1.50 × 2 Axi-US06-Live 1.84 × 80 RoboForex-ECN-3 1.97 × 29 ICMarketsSC-Live09 2.00 × 11 TradersWay-Live 2.00 × 2 ICMarketsSC-Live05 2.80 × 5 Exness-Real9 2.82 × 11 Exness-Real4 3.00 × 2 еще 26... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика