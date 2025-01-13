СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / EA Four Indicators
Andrey Shvecov

EA Four Indicators

Andrey Shvecov
0 отзывов
Надежность
50 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 112%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 726
Прибыльных трейдов:
1 322 (76.59%)
Убыточных трейдов:
404 (23.41%)
Лучший трейд:
21.50 USD
Худший трейд:
-20.06 USD
Общая прибыль:
747.58 USD (261 173 pips)
Общий убыток:
-511.31 USD (158 649 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (9.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
41.80 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
6.17%
Макс. загрузка депозита:
84.91%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
56 минут
Фактор восстановления:
3.03
Длинных трейдов:
1 021 (59.15%)
Коротких трейдов:
705 (40.85%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
0.14 USD
Средняя прибыль:
0.57 USD
Средний убыток:
-1.27 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-23.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-73.90 USD (5)
Прирост в месяц:
6.37%
Годовой прогноз:
79.21%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.86 USD
Максимальная:
77.85 USD (19.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.52% (77.85 USD)
По эквити:
32.31% (45.78 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
.US30Cash 1719
BRENT 3
EURUSD 2
USDCHF 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
.US30Cash 236
BRENT 1
EURUSD 0
USDCHF 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
.US30Cash 103K
BRENT 9
EURUSD -2
USDCHF 0
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +21.50 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +9.46 USD
Макс. убыток в серии: -23.23 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 5
Exness-Real
0.00 × 2
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.32 × 44
ICMarketsSC-Live11
0.53 × 15
ICMarketsSC-Live10
0.57 × 7
ThreeTrader-Live
0.70 × 20
Exness-Real17
0.73 × 15
Tickmill-Live10
1.00 × 4
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 8
Alpari-Pro.ECN2
1.15 × 33
DooPrime-Live 2
1.17 × 6
AxioryAsia-02Live
1.29 × 14
ICMarketsSC-Live19
1.43 × 7
ICMarketsSC-Live08
1.45 × 22
VantageInternational-Live 18
1.50 × 2
Axi-US06-Live
1.84 × 80
RoboForex-ECN-3
1.97 × 29
ICMarketsSC-Live09
2.00 × 11
TradersWay-Live
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
2.80 × 5
Exness-Real9
2.82 × 11
Exness-Real4
3.00 × 2
еще 26...
Скальперская стратегия на активе US30.

Торгует робот, торговля ведется только в Азиатскую торговую сессию. Вся торговля ведется в течении дня, сделки на следующий день не переносятся.

Для торговли рекомендуется брокер с низким спредом типа ECN.


Ссылка на робота https://www.mql5.com/ru/market/product/130120?source=Site+Market+My+Products+Page

Мои телеграм: https://t.me/andrey_shvecov

2025.04.10 00:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 02:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.24 17:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.18 18:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.18 15:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.18 12:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.12 11:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.27 03:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.21 02:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.10 15:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.30 11:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.27 13:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.24 14:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.23 11:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.22 14:35
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.01.22 14:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.21 14:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.21 10:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.16 11:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.13 14:57
Share of trading days is too low
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.