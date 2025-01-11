シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Hi use razor account Yo
Cheuk Yin Choy

Hi use razor account Yo

Cheuk Yin Choy
レビュー0件
信頼性
54週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 139%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
4 081
利益トレード:
2 408 (59.00%)
損失トレード:
1 673 (40.99%)
ベストトレード:
432.36 USD
最悪のトレード:
-339.06 USD
総利益:
21 145.86 USD (792 780 pips)
総損失:
-14 278.74 USD (580 198 pips)
最大連続の勝ち:
17 (31.39 USD)
最大連続利益:
441.56 USD (2)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
96.07%
最大入金額:
24.26%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
45
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
13.39
長いトレード:
1 721 (42.17%)
短いトレード:
2 360 (57.83%)
プロフィットファクター:
1.48
期待されたペイオフ:
1.68 USD
平均利益:
8.78 USD
平均損失:
-8.53 USD
最大連続の負け:
18 (-93.99 USD)
最大連続損失:
-345.13 USD (5)
月間成長:
2.80%
年間予想:
33.96%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
512.99 USD (6.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.67% (345.13 USD)
エクイティによる:
58.75% (3 036.81 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 817
NZDUSD 817
EURJPY 816
USDJPY 816
AUDUSD 814
BTCUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 1.2K
NZDUSD -540
EURJPY 2.8K
USDJPY 4.1K
AUDUSD -644
BTCUSD -14
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 31K
NZDUSD -26K
EURJPY 94K
USDJPY 139K
AUDUSD -20K
BTCUSD -3.5K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +432.36 USD
最悪のトレード: -339 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +31.39 USD
最大連続損失: -93.99 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge12"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
FBS-Real-12
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 2
VantageInternational-Demo
0.00 × 77
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 38
Pepperstone-Edge08
0.00 × 241
Exness-Real17
0.00 × 203
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 89
Tickmill-Live08
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 3
Weltrade-Live
0.11 × 377
ICMarketsSC-Live20
0.40 × 5
TickmillUK-Live03
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.53 × 36
Pepperstone-Edge12
0.68 × 369
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
TradeMaxGlobal-Demo
1.57 × 7
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarkets-Live22
2.29 × 41
GlobalPrime-Live
2.80 × 5
21 より多く...
at least 5000 USD, thx
レビューなし
2026.01.04 22:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 06:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.16 13:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.04 08:38
No swaps are charged on the signal account
2025.06.23 08:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 22:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 14:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 01:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 10:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.21 10:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.13 01:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.11 12:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
