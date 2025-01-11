- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
4 081
利益トレード:
2 408 (59.00%)
損失トレード:
1 673 (40.99%)
ベストトレード:
432.36 USD
最悪のトレード:
-339.06 USD
総利益:
21 145.86 USD (792 780 pips)
総損失:
-14 278.74 USD (580 198 pips)
最大連続の勝ち:
17 (31.39 USD)
最大連続利益:
441.56 USD (2)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
96.07%
最大入金額:
24.26%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
45
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
13.39
長いトレード:
1 721 (42.17%)
短いトレード:
2 360 (57.83%)
プロフィットファクター:
1.48
期待されたペイオフ:
1.68 USD
平均利益:
8.78 USD
平均損失:
-8.53 USD
最大連続の負け:
18 (-93.99 USD)
最大連続損失:
-345.13 USD (5)
月間成長:
2.80%
年間予想:
33.96%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
512.99 USD (6.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.67% (345.13 USD)
エクイティによる:
58.75% (3 036.81 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|817
|NZDUSD
|817
|EURJPY
|816
|USDJPY
|816
|AUDUSD
|814
|BTCUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|1.2K
|NZDUSD
|-540
|EURJPY
|2.8K
|USDJPY
|4.1K
|AUDUSD
|-644
|BTCUSD
|-14
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|31K
|NZDUSD
|-26K
|EURJPY
|94K
|USDJPY
|139K
|AUDUSD
|-20K
|BTCUSD
|-3.5K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +432.36 USD
最悪のトレード: -339 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +31.39 USD
最大連続損失: -93.99 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge12"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Demo
|0.00 × 77
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 38
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 241
|
Exness-Real17
|0.00 × 203
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 89
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 3
|
Weltrade-Live
|0.11 × 377
|
ICMarketsSC-Live20
|0.40 × 5
|
TickmillUK-Live03
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.53 × 36
|
Pepperstone-Edge12
|0.68 × 369
|
GoMarkets-Real 10
|1.50 × 8
|
TradeMaxGlobal-Demo
|1.57 × 7
|
Exness-Real8
|2.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|2.29 × 41
|
GlobalPrime-Live
|2.80 × 5
