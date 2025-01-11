- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 237
Kârla kapanan işlemler:
1 871 (57.80%)
Zararla kapanan işlemler:
1 366 (42.20%)
En iyi işlem:
432.36 USD
En kötü işlem:
-230.23 USD
Brüt kâr:
15 083.44 USD (632 092 pips)
Brüt zarar:
-10 630.63 USD (474 851 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (7.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
441.56 USD (2)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
99.36%
Maks. mevduat yükü:
24.26%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
8.68
Alış işlemleri:
1 343 (41.49%)
Satış işlemleri:
1 894 (58.51%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
1.38 USD
Ortalama kâr:
8.06 USD
Ortalama zarar:
-7.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-93.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-345.13 USD (5)
Aylık büyüme:
3.14%
Yıllık tahmin:
39.19%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
512.99 USD (6.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.67% (345.13 USD)
Varlığa göre:
58.75% (3 036.81 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|648
|USDJPY
|648
|NZDUSD
|648
|EURJPY
|647
|AUDUSD
|645
|BTCUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|1.9K
|USDJPY
|3.4K
|NZDUSD
|-1.2K
|EURJPY
|1.6K
|AUDUSD
|-1.2K
|BTCUSD
|-14
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|34K
|USDJPY
|119K
|NZDUSD
|-32K
|EURJPY
|69K
|AUDUSD
|-27K
|BTCUSD
|-3.5K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +432.36 USD
En kötü işlem: -230 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +7.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -93.99 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Demo
|0.00 × 77
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 38
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 241
|
Exness-Real17
|0.00 × 203
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 89
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 3
|
Weltrade-Live
|0.11 × 377
|
ICMarketsSC-Live20
|0.40 × 5
|
TickmillUK-Live03
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.53 × 36
|
Pepperstone-Edge12
|0.68 × 369
|
ICMarketsSC-Live33
|0.83 × 12
|
TradeMaxGlobal-Demo
|1.57 × 7
|
Exness-Real8
|2.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|2.29 × 41
|
GlobalPrime-Live
|2.80 × 5
at least 5000 USD, thx
İnceleme yok
