- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
4 081
盈利交易:
2 408 (59.00%)
亏损交易:
1 673 (40.99%)
最好交易:
432.36 USD
最差交易:
-339.06 USD
毛利:
21 145.86 USD (792 780 pips)
毛利亏损:
-14 278.74 USD (580 198 pips)
最大连续赢利:
17 (31.39 USD)
最大连续盈利:
441.56 USD (2)
夏普比率:
0.07
交易活动:
96.07%
最大入金加载:
24.26%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
45
平均持有时间:
1 一天
采收率:
13.39
长期交易:
1 721 (42.17%)
短期交易:
2 360 (57.83%)
利润因子:
1.48
预期回报:
1.68 USD
平均利润:
8.78 USD
平均损失:
-8.53 USD
最大连续失误:
18 (-93.99 USD)
最大连续亏损:
-345.13 USD (5)
每月增长:
2.80%
年度预测:
33.96%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
512.99 USD (6.16%)
相对跌幅:
结余:
6.67% (345.13 USD)
净值:
58.75% (3 036.81 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|817
|NZDUSD
|817
|EURJPY
|816
|USDJPY
|816
|AUDUSD
|814
|BTCUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|1.2K
|NZDUSD
|-540
|EURJPY
|2.8K
|USDJPY
|4.1K
|AUDUSD
|-644
|BTCUSD
|-14
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|31K
|NZDUSD
|-26K
|EURJPY
|94K
|USDJPY
|139K
|AUDUSD
|-20K
|BTCUSD
|-3.5K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +432.36 USD
最差交易: -339 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +31.39 USD
最大连续亏损: -93.99 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-Edge12 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Demo
|0.00 × 77
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 38
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 241
|
Exness-Real17
|0.00 × 203
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 89
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 3
|
Weltrade-Live
|0.11 × 377
|
ICMarketsSC-Live20
|0.40 × 5
|
TickmillUK-Live03
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.53 × 36
|
Pepperstone-Edge12
|0.68 × 369
|
GoMarkets-Real 10
|1.50 × 8
|
TradeMaxGlobal-Demo
|1.57 × 7
|
Exness-Real8
|2.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|2.29 × 41
|
GlobalPrime-Live
|2.80 × 5
at least 5000 USD, thx
没有评论
