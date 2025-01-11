- Crescita
Trade:
3 237
Profit Trade:
1 871 (57.80%)
Loss Trade:
1 366 (42.20%)
Best Trade:
432.36 USD
Worst Trade:
-230.23 USD
Profitto lordo:
15 083.44 USD (632 092 pips)
Perdita lorda:
-10 630.63 USD (474 851 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (7.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
441.56 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
99.36%
Massimo carico di deposito:
24.26%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
8.68
Long Trade:
1 343 (41.49%)
Short Trade:
1 894 (58.51%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
1.38 USD
Profitto medio:
8.06 USD
Perdita media:
-7.78 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-93.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-345.13 USD (5)
Crescita mensile:
3.14%
Previsione annuale:
39.19%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
512.99 USD (6.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.67% (345.13 USD)
Per equità:
58.75% (3 036.81 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|648
|USDJPY
|648
|NZDUSD
|648
|EURJPY
|647
|AUDUSD
|645
|BTCUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1.9K
|USDJPY
|3.4K
|NZDUSD
|-1.2K
|EURJPY
|1.6K
|AUDUSD
|-1.2K
|BTCUSD
|-14
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|34K
|USDJPY
|119K
|NZDUSD
|-32K
|EURJPY
|69K
|AUDUSD
|-27K
|BTCUSD
|-3.5K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +432.36 USD
Worst Trade: -230 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +7.53 USD
Massima perdita consecutiva: -93.99 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Demo
|0.00 × 77
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 38
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 241
|
Exness-Real17
|0.00 × 203
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 89
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 3
|
Weltrade-Live
|0.11 × 377
|
ICMarketsSC-Live20
|0.40 × 5
|
TickmillUK-Live03
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.53 × 36
|
Pepperstone-Edge12
|0.68 × 369
|
ICMarketsSC-Live33
|0.83 × 12
|
TradeMaxGlobal-Demo
|1.57 × 7
|
Exness-Real8
|2.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|2.29 × 41
|
GlobalPrime-Live
|2.80 × 5
at least 5000 USD, thx
