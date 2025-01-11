SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Hi use razor account Yo
Cheuk Yin Choy

Hi use razor account Yo

Cheuk Yin Choy
0 recensioni
Affidabilità
37 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 89%
Pepperstone-Edge12
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 237
Profit Trade:
1 871 (57.80%)
Loss Trade:
1 366 (42.20%)
Best Trade:
432.36 USD
Worst Trade:
-230.23 USD
Profitto lordo:
15 083.44 USD (632 092 pips)
Perdita lorda:
-10 630.63 USD (474 851 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (7.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
441.56 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
99.36%
Massimo carico di deposito:
24.26%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
8.68
Long Trade:
1 343 (41.49%)
Short Trade:
1 894 (58.51%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
1.38 USD
Profitto medio:
8.06 USD
Perdita media:
-7.78 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-93.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-345.13 USD (5)
Crescita mensile:
3.14%
Previsione annuale:
39.19%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
512.99 USD (6.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.67% (345.13 USD)
Per equità:
58.75% (3 036.81 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 648
USDJPY 648
NZDUSD 648
EURJPY 647
AUDUSD 645
BTCUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1.9K
USDJPY 3.4K
NZDUSD -1.2K
EURJPY 1.6K
AUDUSD -1.2K
BTCUSD -14
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 34K
USDJPY 119K
NZDUSD -32K
EURJPY 69K
AUDUSD -27K
BTCUSD -3.5K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +432.36 USD
Worst Trade: -230 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +7.53 USD
Massima perdita consecutiva: -93.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
FBS-Real-12
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 2
VantageInternational-Demo
0.00 × 77
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 38
Pepperstone-Edge08
0.00 × 241
Exness-Real17
0.00 × 203
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 89
Tickmill-Live08
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 3
Weltrade-Live
0.11 × 377
ICMarketsSC-Live20
0.40 × 5
TickmillUK-Live03
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.53 × 36
Pepperstone-Edge12
0.68 × 369
ICMarketsSC-Live33
0.83 × 12
TradeMaxGlobal-Demo
1.57 × 7
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarkets-Live22
2.29 × 41
GlobalPrime-Live
2.80 × 5
21 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
at least 5000 USD, thx
Non ci sono recensioni
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.16 13:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.04 08:38
No swaps are charged on the signal account
2025.06.23 08:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 22:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 14:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 01:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 10:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.21 10:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.13 01:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.11 12:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.11 12:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Hi use razor account Yo
100USD al mese
89%
0
0
USD
10K
USD
37
99%
3 237
57%
99%
1.41
1.38
USD
59%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.